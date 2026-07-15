Vota en nuestra encuesta: ¿A qué rival prefieres que se enfrente España en la final del Mundial?

España regresa a una final de Mundial 16 años después. Después de una victoria para la historia contra Francia, los de Luis de la Fuente estarán este domingo en Nueva York para luchar por la segunda estrella de su camiseta, aunque aún la expectación es total por saber cuál será su rival para levantar la Copa del Mundo. Inglaterra o Argentina. ¿Cuál prefieres? ¡Vota en nuestra encuesta!

En cada opción hay morbo. Por un lado están los ingleses, quienes tienen sed de venganza después de perder contra España la final de la pasada Eurocopa, y una Argentina que no pudo enfrentarse a la Roja en la Finalíssima y que parte como vigente campeona desde Qatar 2022. Sea cual sea, sin duda será un rival muy duro que peleará con la misma intensidad.