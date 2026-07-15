De Dua Lipa a Julia Roberts: las marcas de bikinis y bañadores que más triunfan entre ‘influencers’ y famosas

Cada verano trae consigo nuevas tendencias de baño, pero hay firmas que consiguen ir un paso más allá y convertirse en auténticos objetos de deseo gracias a sus diseños, la calidad de sus tejidos y el impulso que les dan las influencers y las celebridades. Desde bikinis minimalistas hasta bañadores con cortes estratégicos, estampados exclusivos y siluetas que favorecen todo tipo de cuerpos, estas marcas se han ganado un lugar privilegiado tanto en las playas más exclusivas como en las redes sociales. Sus colecciones aparecen una y otra vez en Instagram, TikTok y los destinos vacacionales más fotografiados, convirtiéndose en inspiración para quienes buscan renovar su armario de verano con piezas que combinan moda, comodidad y un inconfundible aire de lujo.

Hunza G: el bikini viral que sienta bien a casi todos los cuerpos

Si hay una firma que ha revolucionado la moda de baño en los últimos años, esa es Hunza G. Nacida en Londres en 1984 y relanzada en 2015 por Georgiana Huddart, la marca ha convertido su característico tejido Original Crinkle en su mejor carta de presentación. Gracias a su gran elasticidad, sus bikinis y bañadores se adaptan a diferentes siluetas con un único tallaje, ofreciendo un ajuste cómodo y favorecedor. Su estética minimalista, los colores vibrantes y las líneas atemporales han conquistado a celebridades como Julia Roberts, que ya popularizó la firma con el icónico vestido de Pretty Woman, y, más recientemente, a nombres como Hailey Bieber, Rosie Huntington-Whiteley, Rihanna o Dua Lipa.

Monday Swimwear: la marca creada por dos ‘influencers’ que conquistó el lujo playero

Monday Swimwear nació en 2014 de la mano de las influencers Natasha Oakley y Devin Brugman, fundadoras del exitoso blog A Bikini A Day, con la idea de crear bañadores y bikinis que combinaran un diseño elegante con un ajuste realmente favorecedor. Hoy, sus bikinis son habituales en las vacaciones de celebridades e influencers como Sofia Richie Grainge, Stassie Karanikolaou, Olivia Culpo o la propia Natasha Oakley, consolidándose como una de las firmas de baño más deseadas para quienes buscan una estética minimalista, sofisticada y muy favorecedora.

Oséree: el brillo italiano que ha conquistado a las celebridades

Para quienes buscan un bikini que no pase desapercibido, Oséree se ha convertido en una de las firmas de referencia. Fundada en 2015 por Isabella Cavallin y Jannine Vinci, la marca toma su nombre del verbo francés oser (atreverse) y ha construido toda su identidad alrededor de esa filosofía. El estilo sofisticado y brillante de Oséree ha enamorado a celebridades como Beyoncé, Rihanna, Kim Kardashian, Dua Lipa, Shakira o Megan Fox, consolidándola como una de las marcas de baño de lujo más deseadas del momento.

Reina Olga: diseños atrevidos para quienes quieren marcar la diferencia

Fundada en Italia por las hermanas Guia e Isotta Cleps, Reina Olga nació con la intención de romper con los códigos tradicionales de la moda de baño y apostar por diseños divertidos, sensuales y llenos de personalidad. Su estilo ha conquistado a numerosas celebridades e influencers internacionales, entre ellas Bella Hadid, Kendall Jenner, Hailey Bieber, Dua Lipa y Elsa Hosk, que han convertido sus bikinis en habituales de sus escapadas estivales y publicaciones en redes sociales.

FAE: la firma australiana que apuesta por el lujo sostenible

FAE se ha consolidado como una de las marcas de baño favoritas de quienes buscan un estilo sofisticado, minimalista y atemporal. Fundada en Australia por Bianca Bennetts y un equipo íntegramente femenino, la firma diseña bikinis y bañadores que combinan inspiración vintage con un enfoque contemporáneo, dando como resultado siluetas limpias, colores intensos y un ajuste pensado para realzar la figura.

Triangl: la firma que convirtió el neopreno en el bikini más deseado de Instagram

Mucho antes de que el marketing de influencers fuera una estrategia habitual, Triangl ya había entendido el poder de las redes sociales. La marca australiana, fundada en 2012 por Erin Deering y Craig Ellis, revolucionó la moda de baño con sus icónicos bikinis de neopreno, reconocibles por sus vivos colores y los característicos ribetes en contraste. Su diseño diferente, unido a una inteligente estrategia de regalar sus modelos a jóvenes creadoras de contenido y futuras estrellas, hizo que la firma se convirtiera en un auténtico fenómeno viral. Kendall Jenner, Hailey Bieber, Bella Hadid, Miley Cyrus y Joan Smalls fueron algunas de las celebridades que contribuyeron a disparar su popularidad.

Eres: la firma francesa que convirtió el bañador en un icono de lujo

Con más de cinco décadas de historia, Eres es una de las grandes referencias de la moda de baño de lujo. Fundada en París en 1968 por Irène Leroux y perteneciente al grupo Chanel desde 1996, la maison revolucionó el sector con diseños de líneas depuradas, tejidos exclusivos y patrones pensados para realzar la silueta con total naturalidad, prescindiendo de rellenos y estructuras rígidas. Celebridades como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, Rosie Huntington-Whiteley o Kate Moss han lucido sus diseños, consolidando a la marca como sinónimo de sofisticación discreta y lujo silencioso tanto dentro como fuera de la playa.

Agua by Agua Bendita: la artesanía colombiana convertida en lujo internacional

Agua by Agua Bendita demuestra que la moda de baño también puede ser una expresión de arte y tradición. Fundada en 2018 por las diseñadoras colombianas Catalina Álvarez y Mariana Hinestroza como la línea de lujo de Agua Bendita, firma que ambas crearon en 2003, la marca rinde homenaje a la riqueza natural y cultural de Latinoamérica a través de estampados ilustrados a mano, delicados bordados y siluetas de inspiración romántica. Ese equilibrio entre sostenibilidad, sofisticación y savoir-faire artesanal ha seducido a celebridades como Jennifer Lopez, Sofía Vergara, Jessica Alba y la modelo Brooks Nader.

Bo Star: la firma española que apuesta por la elegancia atemporal

Bo Star Swimwear nació en 2013 de la mano de la diseñadora Gabriela Ortiz con un objetivo muy claro: crear prendas de baño que hicieran sentir seguras y cómodas a las mujeres sin renunciar a la sofisticación. Ha conquistado a mujeres con un estilo elegante y natural, entre ellas figuras como Eugenia Silva y Vanesa Lorenzo, dos de las embajadoras que mejor representan el universo refinado y sereno de Bo Star.

MUR Swimwear: diseño español pensado para favorecer la silueta

MUR Swimwear se ha convertido en una de las firmas españolas de moda de baño con mayor proyección gracias a una filosofía basada en la calidad, la elegancia atemporal y el patronaje. La marca diseña bikinis y bañadores confeccionados en España con tejidos italianos de alta gama, resistentes al paso del tiempo y respetuosos con el medio ambiente, apostando por producciones limitadas y un consumo más consciente.

Cantê: la marca portuguesa que ha hecho del verano un estilo de vida

Desde su fundación en 2011, Cantê ha conseguido convertirse en una de las firmas de moda de baño más reconocidas de Portugal. Creada por Mariana Delgado y Rita Soares tras un viaje que despertó su pasión por el mar y los días de playa, la marca ha construido un universo propio a base de estampados exclusivos, combinaciones de color llenas de personalidad y una producción de calidad realizada en Portugal. Sus campañas junto a creadoras de contenido y personalidades como Kelly Bailey o Carlota Weber han reforzado su imagen como una de las firmas favoritas entre influencers, convirtiéndola en una apuesta segura para quienes buscan diseños originales con sello portugués.