Ni satén ni flores: el vestido de tablillas vuelve a coronarse como el favorito de las invitadas

En los últimos años estamos viendo una transformación integral de los looks de invitadas. En líneas generales, la pomposidad y el momento gala han quedado completamente sustituidos por looks versátiles. De esos que con un buen accesorio te salvan el look de invitada y que también puedes utilizar para eventos más de diario. En este nuevo contexto de los estilismos de invitada, hay un tipo de vestidos que se repite año tras año: el vestido de tablillas. Su versatilidad en cuanto a estampados y la estructura del vestido han posicionado esta opción como una de las favoritas de la temporada 2026, algo que ya sucedió en la temporada de BBC veraniegas del año pasado.

El secreto por el que este vestido es el favorito de muchas invitadas se debe a varias razones. Una de ellas es que estos vestidos son capaces de adaptarse y estilizar cualquier tipo de cuerpo. Generalmente, este tipo de vestidos suelen estar diseñados con un escote cuadrado y tirante ancho, un tipo de escote que estiliza y da soporte a la figura.

No sólo eso, sino que también es una forma que favorece especialmente a personas con mucho pecho, espalda ancha y brazos voluminosos, ya que disimulan el volumen y equilibran las proporciones del cuerpo. Este efecto visual se acompaña de las líneas verticales que descienden por el torso, marcando la figura al instante. Si bien es cierto que este tipo de vestidos también pueden verse con manga larga, en esta época del año es impensable optar por añadir tela a cualquier estilismo.

Precisamente en la tela encontramos otro de los puntos fuertes de este tipo de vestidos y es que creatividad no falta para elegir unos y otros estampados. Generalmente, se han popularizado los vestidos de tablillas con motivos florales, pero aquí cada persona puede elegir su look personal y ver qué opciones son las que más encajan con su estilo personal.

Respecto a la joyería, otra ventaja de este modelo es que no hace falta romperse la cabeza buscando grandes piezas. Son vestidos generalmente con mucha textura, estampados y mucho movimiento, por lo que optar por piezas sencillas y fluidas es siempre la mejor opción. En función del peinado, los pendientes largos o en cascada pueden ser una opción estupenda para este tipo de looks, mientras que un collar tipo choker también te puede ayudar a optar por ese estilismo más vintage y auténtico. Ahora sí, te dejamos nuestra selección de vestidos de tablillas, ideales para este verano.

‘Strella Dress’, de MarÀvic

Con su estampado geométrico, esta opción es una de las más diferentes y atractivas. Perfectas para bodas más informales y para llevar con unas alpargatas y un bolso de canasto en el día a día. PVP: 149 €.

Vestido ‘Jamila Crudo’, de Miphai

En tonos crudos, este modelo de Miphai puede ser una buena opción para realzar el moreno que vamos adquiriendo en esta época del año. PVP: 189,99 €.

Vestido ‘Cordelia’, de Bimani

En su versión más arreglada encontramos opciones, como las de Bimani, donde el look pasa a ser mucho más arreglado con acabados satinados y con brillo. Disponible en tres colores, es una opción perfecta para las bodas de día en verano. PVP: 250 €.

Vestido ‘María’, de The Are

Este vestido largo de tirantes con estampado floral y corte imperio de la firma The Are demuestra hasta dónde es capaz de llegar la creatividad en estampados en este tipo de vestidos. Demuestra la versión más polifacética y tropical de los vestidos de invitadas que, además, puede servirte para coronar cualquier tardeo del verano. PVP: 139,95 €.