Cómo llevar el lino: la guía definitiva para incorporar el aliado perfecto para el estilo masculino este verano

En verano, el mayor reto a la hora de salir de casa es encontrar esas prendas capaces de aguantar las sucesivas olas de calor que están azotando el comienzo del verano. Acertar con el look cuesta, pero quizá sea porque no estás poniendo el foco donde deberías. Haz una cosa: deja de pensar en qué prenda ponerse y empieza a apostar por tejidos que te vayan a dar frescor y, en este sentido, el lino es el tejido estrella de la temporada. Se adapta a cualquier estilo, prenda o color y las apariciones que ha hecho este año en los portfolios de la moda masculina han consolidado este tejido como la máxima tendencia en los armarios.

El lino no guarda bajo llave el secreto de su éxito: es fresco y adecuado a las altas temperaturas. Su historia es increíble porque cuando hablamos del lino no estamos descubriendo nada novedoso, ya que es la fibra textil más antigua del mundo; de hecho, se tiene registro de este tejido desde hace millones de años. Tuvo sus momentos estelares, como cualquier prenda, ya que se hizo especialmente famoso en la Antigüedad (Egipto y Roma) y a finales del siglo XX, como la prenda elegante y fresca de verano que conocemos hoy.

Lo asociamos con el look mediterráneo, desenfadado y, en ciertos looks, incluso adquiere una estética old money que hace que esta tela se siga percibiendo como un símbolo de elegancia. Su estética no es sólo lo que más engancha de este tejido. Sus fibras naturales son huecas y porosas, lo que permite que entre el aire y deja respirar la piel. Un dato curioso es que absorbe el 70% de la humedad que genera el cuerpo humano por el calor, evitando las indeseadas manchas de sudor.

Pese a llevar milenios acompañándonos, cada temporada la moda se las ingenia para dar una vuelta a la forma de llevarlo. Este verano el lino ha dejado de verse como antes. Una de las mayores incomodidades de este tejido siempre ha sido su facilidad para arrugarse y, sin embargo, eso ya no es problema. Podemos decir que el lino arrugado, por fin, es tendencia, y lo supimos en el momento en que Prada y Loro Piana subieron a sus modelos con prendas de lino arrugadas; eliminando el único motivo por el que muchas veces la camisa de lino pasaba del armario al montón de ropa para planchar.

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Cómo llevar el lino en ‘looks’ masculinos

Si sólo hubiera una forma de vestir el lino, seguramente no hablamos de él como el tejido del verano. Partimos de la típica camisa y recorremos todas las prendas del armario para encontrar que el lino ha sido capaz de adaptarse a cualquier estilo: desde el oversize hasta el más elegante. Deja con ello todo un abanico de posibilidades con el que jugar para dar una nueva vida a este tipo de prendas.

Camisa

Un clásico que nunca falla. La opción más típica quizá sería optar por una camisa blanca oversize, pero también puedes jugar con los colores. Este verano será el turno de que tonos crudos, verdes, azules claros, cítricos y violetas tomen el armario de los hombres; y estos tonos son perfectamente compatibles con el lino.

‘Shorts’

Ya entradas las vacaciones, el short se convierte en la opción estrella del verano. Si a esta prenda, que ya en sí está pensada para hacer frente a las altas temperaturas, le sumas un tejido como el lino, entonces tienes como resultado unos pantalones de los que no te vas a querer desprender en ningún momento.

El pantalón de pinzas ancho

Otro clásico que te puede servir para elevar un estilismo cuando toca vestir un poco más elegante es el pantalón de pinzas ancho. Presenta una de las siluetas más favorecedoras para los hombres, más juvenil. Sí, además, añades el tiro alto a esta prenda, estarás frente a un pantalón que se adapta a cualquier edad y que ya forma parte del catálogo de Massimo Dutti, es una edición limitada, así que, si no aprovechas, te quedarás sin ellos.

Chaqueta americana

Con la apuesta por el minimalismo que ya se ha consolidado como un sello de identidad de la firma, Jacquemus ha dado forma al traje que todo hombre querría para sus cenas más formales durante el verano. Es fresco, sus colores evocan el momento y, con el diseño que incorpora un único botón, presenta un total look informal pero con estilo.

Una camiseta

No hace falta complicarse la vida ni tener que esperar a una ocasión más elegante para ponerte el lino. Es versátil y eso es algo que no nos cansamos de repetir. Por eso, este tejido vale tanto para una camisa como para la prenda más básica de tu armario: una camiseta.