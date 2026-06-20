El conjunto de lino que enamorado a Tamara Falcó y que puedes comprar en Mango: el fondo de armario que va a solucionar tu verano

El lino vuelve a consolidarse como uno de los tejidos estrella de la temporada gracias a su capacidad para aportar frescura, comodidad y estilo durante los meses más cálidos del año. Ligero, transpirable y con una apariencia natural y sofisticada, este material se ha convertido en el favorito de quienes buscan prendas elegantes sin renunciar al confort. Ahora tienes el conjunto de lino de Mango que ha enamorado a Tamara Falcó.

Está formado por un top halter lino algodón y la falda midi mezcla lino algodón. La marca ha sabido interpretar esta necesidad con un conjunto coordinado en color azul que combina estilo, comodidad y sofisticación. El top halter lino algodón y la falda midi mezcla lino algodón crean un total look ideal para cualquier ocasión, desde una jornada de trabajo hasta una comida al aire libre o una escapada de fin de semana.

El conjunto de lino de Mango que lleva Tamara Falcó

Su diseño y la calidad de su tejido mezcla de lino y algodón son una combinación que se convierten en una inversión versátil que podrá acompañarte durante toda la temporada.

Top halter de lino y algodón

Diseño recto

El corte recto del top halter de lino y algodón, disponible por 29,99 euros, proporciona una caída fluida que favorece diferentes tipos de silueta.

Diseño liso

El diseño liso permite crear múltiples combinaciones y facilita la incorporación de accesorios llamativos o prendas en diferentes colores y texturas.

Tejido mezcla de algodón y lino

El lino favorece la transpiración y ayuda a mantener una agradable sensación de frescor durante los días más calurosos, mientras que el algodón aporta suavidad y confort al contacto con la piel.

Cuello halter

Este escote se convierte en el gran protagonista de la prenda. El diseño halter deja los hombros al descubierto y estiliza visualmente la parte superior del cuerpo, aportando un toque sofisticado y femenino ideal para los meses de verano.

Cierre de botones en el cuello

Incorpora un práctico cierre mediante botones en la parte posterior del cuello que facilita su colocación y añade un detalle sutil al diseño, reforzando su estética cuidada y elegante.

Total look: conjunto de lino

Ha sido diseñado para combinarse con la falda midi coordinada de la colección, creando un conjunto equilibrado y muy actual. No obstante, también puede lucirse por separado con pantalones de lino, vaqueros o faldas de distintos estilos.

Color azul

Un tono fresco y elegante que evoca la esencia del verano. Además de favorecer diferentes tonos de piel, resulta fácil de combinar con accesorios en colores neutros, metalizados o naturales.

Composición

El top se compone de 53% lino, 45% algodón y 2% elastano. Estos materiales ofrecen el equilibrio perfecto entre frescura, suavidad y una ligera elasticidad que mejora la comodidad y el ajuste de la prenda.

Falda midi mezcla lino y algodón

Diseño midi

El corte de la falda midi mezcla lino y algodón, disponible por 35,99 euros, ofrece una imagen sofisticada y favorecedora, además de adaptarse tanto a ocasiones informales como a eventos más especiales.

Tejido de lino y algodón

Elaborada con una mezcla de lino y algodón que proporciona frescura y confort. Esta combinación convierte a la falda en una prenda ideal para afrontar las altas temperaturas sin renunciar a la elegancia.

Diseño liso: conjunto de lino

Su acabado uniforme y sin estampados potencia la versatilidad de la prenda.

Cierre de cremallera lateral

Dispone de una cremallera lateral discreta que facilita el ajuste y mantiene la limpieza visual del diseño, contribuyendo a una silueta más estilizada.

Abertura lateral

La abertura aporta movimiento, comodidad y un toque femenino, permitiendo caminar con mayor libertad y añadiendo dinamismo al conjunto.

Total look

Diseñada para combinar perfectamente con el top halter lino algodón de Mango, creando un conjunto coordinado que refleja una de las tendencias más fuertes de la temporada: los estilismos monocromáticos y los conjuntos de dos piezas.

Color azul

Un tono elegante y luminoso. Su versatilidad permite combinarlo con accesorios de rafia, piel, dorados o plateados para adaptarse a diferentes ocasiones.

Composición

La prenda se compone de 53% lino, 45% algodón y 2% elastano. Una mezcla cuidadosamente seleccionada para ofrecer la textura natural del lino, la suavidad del algodón y una pequeña dosis de elasticidad que aporta comodidad durante todo el día.

Ideas de looks para combinar con el conjunto de lino

Look para el día a día

Sandalias planas de piel en tonos camel.

Gafas de sol oversize.

Pendientes pequeños dorados.

Maquillaje natural y cabello recogido en un moño desenfadado.

Look para un almuerzo o brunch

Alpargatas de cuña.

Bolso bandolera en color beige.

Collar fino dorado.

Blazer de lino blanca para aportar un toque sofisticado.

Look para una cena al aire libre

Sandalias de tacón medio metalizadas.

Pendientes largos.

Brazalete dorado.

Recogido pulido o ondas suaves.

Look para vacaciones o escapadas