La rutina de Tamara Falcó, al descubierto: el secreto que no ha dejado indiferente a nadie

Desde que nació, Tamara Falcó ha estado vinculada a la prensa del corazón. Como hija de dos personalidades muy reconocidas, la madrileña nunca ha vivido la experiencia de ser una persona anónima. Pero, lejos de evitar el foco mediático, ella también ha querido adentrarse en él. Por ello, durante los últimos años, la hemos podido ver como colaboradora televisiva de formatos de entretenimiento, entrevistando a famosos o ejerciendo como modelo para reconocidas marcas publicitarias. Habitual colaboradora de El Hormiguero, programa de prime time de Antena 3, ha contado que mantiene una rutina estricta en horarios para estar siempre con energía.

En la sección de la Tertulia, Pablo Motos quiso saber un poco de lo que hace Tamara Falcó para comenzar el día. Pues, ella misma contó que mantiene un ayuno sólido hasta pasadas las 8:00 de la mañana. No come nada hasta esa hora. Mientras tanto, lo que hace es levantarse a las 5 de la mañana, preparar el desayuno sin comerlo todavía, sacar a los perros y encender el café. Asimismo, realiza un entrenamiento cognitivo, nada físico, pero sí cerebral. «No es ninguna tontería, veo una película mientras me ponen un casco», contó. Pero no es lo único que marca la rutina de la hija de Isabel Preysler.

Tamara Falcó hace ayuno intermitente

Tamara Falcó ha confesado que practica el ayuno intermitente, tan habitual en famosos y deportistas. Pues, como se sabe, lo que consiste es en no comer nada durante determinadas horas: 8, 12, 16 horas, etc. El organismo se queda en reposo digestivo y, en su caso, no come nada hasta las 8 de la mañana.

De hecho, numerosos estudios han comprobado que hacer ayuno intermitente, en este caso matutino, provoca que el hígado procese las reservas de glucógeno nocturnas y el organismo empiece a utilizar las grasas como fuente de energía. Por lo tanto, es una ayuda para bajar de peso si se hace de manera correcta y equilibrada.

Tamara Falcó no es la mayor fan del mundo del deporte, aunque ha intentado conectar con el ámbito. Pero, sin practicarlo, ha conseguido la energía que necesitaba gracias a su rutina diaria. Unas declaraciones con las que no ha dejado indiferente a nadie. Eso sí, si lo pensamos. Tampoco es nada del otro mundo. Pues, la colaboradora ha contado que se levanta muy temprano y no ingiere ningún tipo de alimento, a pesar de estar despierta, hasta principios de la mañana. No hay más.

Tamara Falcó continúa como colaboradora de ‘El Hormiguero’

Poco a poco, y sin darnos cuenta, Tamara Falcó se ha terminado convirtiendo en una de las colaboradoras más habituales de El Hormiguero. Su llegada al formato, en el 2020, supuso una gran novedad en el programa. Pero, debido a que su presencia sigue sin dejar indiferente a los espectadores, ha continuado creciendo con la familia de Atresmedia. Pues, sus apariciones y declaraciones en la Tertulia siempre son presenciadas con máxima atención.