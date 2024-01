Tamara Falcó confiesa cómo son sus discusiones con Iñigo Onieva: «Tiene la mecha más corta»

El jueves es uno de los días más esperados de El Hormiguero debido a que Tamara Falcó se sienta en el plató de Pablo Motos para dar su opinión sobre temas de actualidad. Como es habitual, también hay tiempo para que hable de su relación con Íñigo Onieva y cuente detalles desconocidos de su recién estrenado matrimonio.

Sus apariciones las aprovecha para aclarar alguna de las informaciones que se publican sobre ella, siendo el sitio en el que anunció su compromiso y donde habló por primera vez tras descubrirse la infidelidad de su entonces novio.

El tema de esta semana fueron las discusiones de pareja, donde la marquesa de Griñón tuvo mucho que decir ante las cámaras. El tema surgió después de que en la famosa llamada en la que el programa ha regala una tarjeta con dinero a un espectador que acierte la pregunta ¿sabe usted qué es lo que quiero?, el ganador explicó que justo en ese momento estaba discutiendo con su mujer.

Lo más curioso es que días después de que aquello se viera en televisión, el protagonista quiso aclarar lo que pasó y mandó un correo electrónico para asegurar que en realidad solo estaba intercambiando opiniones con su pareja. Este momento fue la excusa perfecta para hablar de discusiones con los tertulianos.

Tamara Falcó no dudó en confesar que tiene más genio del que se puedan pensar los espectadores: «Yo odio que me pregunten si estoy enfadada cuando estoy enfadada». Aunque asegura que «Íñigo tiene la mecha mucho más corta que yo para enfadarse», es a la hora de la reconciliación donde las cosas se complican: «Yo tardo mucho más para desenfadarme».

«Yo puedo estar hasta que se levanta, me abraza y me pregunta: ‘¿Podemos pasar ya de esto?’. Tardo. Yo puedo pasarme un montón de tiempo», aclara. También ha dejado claro que su marido lo tiene muy complicado para llevarse la razón: «Siempre o bastantes veces, tengo razón. Me atrevería a decir que un 98% de las veces».