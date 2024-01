‘El Hormiguero’: Karina confiesa su truco para ‘ignorar’ las cartas de Hacienda

El Hormiguero ha cerrado su semana de invitados con la primera visita al programa de Karina, que vuelve a la actualidad después de su comentado paso por GH VIP 8. La cantante ha hablado de su nueva obra de teatro, pero también de sus problemas con Hacienda que le han dado dolores de cabeza en los últimos años.

Acudió al plató para hablar de Yo soy Karina, la obra de teatro en la que repasa los 42 años de carrera como cantante y actriz. En ella recuerda grandes momentos como su gran paso por Eurovisión y su espectacular carrera durante los primeros años, aunque también habla de cuando perdió todo por culpa de un contrato discográfico.

¿Qué es lo peor que le puede pasar a un artista?, @KARINA_ARTISTA se sincera #KarinaEH pic.twitter.com/f58YyjaFwZ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 18, 2024

Con solo 29 años y en un gran momento como cantante en el que no dejaba de vender, fue despedida de su compañía. «Fue un golpe bajo, no esperado porque vendía muchos discos. Lo peor que le puede pasar a un artista es que te veten, lo he pasado mal, pero he aprendido a ser más paciente, a saber perdonar, a sacar lo bueno de lo malo…», ha contado.

«Creo que conmigo se ha hecho un silencio y no sé por qué, no le he hecho daño a nadie, he cantado para ser feliz y para hacer felices a los demás, porque creo que la felicidad se vende muy cara, tenemos mucha carga de problemas», ha dicho molesta.

Desde ese momento tuvo que comenzar a abrirse hueco en el mundo de la prensa del corazón para continuar en la actualidad, aunque reconoce que fue algo que le ha dado más problemas que alegrías: «Una intenta hacer cosas cuando no tiene muchas salidas porque tienes que tirar hacia delante».

Tras 42 años, @KARINA_ARTISTA vuelve a los escenarios con su espectáculo “Yo soy Karina. La mujer tras la cantante” en el @TeatroBellasArt de Madrid #KarinaEH pic.twitter.com/wRBgwP6O5T — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 18, 2024

«Me equivoqué, no supe gestionar eso, porque no sé hacerlo, yo lo único que quería hacer era seguir cantando, aunque fuera en sitios más pequeños», ha confesado a Motos.

Tras recordar el vídeo viral en el que pedía a Putin que parase la invasión de Ucrania, el presentador le ha recomendado que no abriese ninguna carta procedente de Rusia, a lo que la invitada de El Hormiguero le ha contestado que «nunca abre las cartas» que le llegan.

Intrigado, Motos ha querido saber el motivo. «Son dragones, sobre todo las que vienen de Hacienda», ha bromeado, pero ha querido aclarar que no tiene deudas como otros muchos famosos que no han cumplido con sus obligaciones fiscales, como son los casos de Kiko Matamoros o Amador Mohedano.