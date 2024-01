Karina es una de las artistas más memorables de nuestro país y que, además fue escogida por Radiotelevisión Española en el Festival de Eurovisión en la edición del año 1971, celebrada en Dublín, quedando en segunda posición en el certamen. En una reciente entrevista, la artista ha confesado un momento muy duro en su vida que ha dejado a los lectores boquiabiertos.

Lo ha hecho en una entrevista para El Mundo, donde ha comentado algunos momentos duros de su vida, como cuando estuvo pasando varios días sin luz en su piso: «Me han llegado a cortar la luz. Y he tenido que estar tres o cuatro días con velas, pero bueno, se ha solucionado». La entrevista llegaba con motivo del estreno de la primera obra de teatro de la cantante.

Además, acerca de su recorrido profesional, ha hablado sobre su salto al mundo del corazón: «Además era algo de lo que ni siquiera estaba segura. Yo estoy segura en un escenario cantando mis canciones. Con eso soy fuerte. Ahora, tú me sientas en un plató a hablarte de si periquito me ha engañado o de si tú me mientes y me vengo para abajo. Desgraciadamente no guardan educación y respeto hacia la persona que tienen delante. Es muy feo que una persona te esté contando algo, la interrumpas y le digas que no es verdad cuando te está contando su verdad».

Ha mencionado a sus seres queridos, donde ha encontrado a sus principales apoyos: «Siempre hay que hablar con la familia, en este caso con mis hijas para que te paguen el recibo. Siempre hay una salida. Yo he pedido trabajo en la televisión alguna vez. Muchas veces han dicho que Karina se había retirado. Me querían retirar y yo siempre contestaba que estaba en activo. A mí no se me caen los anillos. El trabajo nos dignifica y pasarlo mal te fortalece, siempre que lo malo no sea muy largo».

En esta entrevista, Karina se ha sincerado acerca de sus temas más personales y se ha abierto sobre temas muy delicados.