Hace calor y no quieres pasar calor, como es lógico, pero tampoco quieres pagar unas facturas de luz disparatadas por usar el aire acondicionado. ¿La solución? Una de las más prácticas es instalar un ventilador de techo, y pocos hay que sean tan buenos como el Ventilador de techo Dupi Cosmos. Este en concreto, que está de oferta en Brico Depot, tiene aspas retráctiles, incluye mando a distancia, cuenta con 6 velocidades y vale tanto para verano como invierno.

Para rematar su propuesta, ahora mismo está en oferta por 65 € menos. Si te interesa, te animamos a hacerte con él, porque va genial para cualquier tipo de habitación.

¿Por qué lo recomendamos?

El motor que tiene es potente, es eficiente y, sobre todo, es silencioso. Perfecto para el dormitorio.

Tiene una luz LED que ofrece tres tipos de color diferentes.

Sus aspas retráctiles lo convierten en una lámpara normal cuando no funciona como ventilador.

Se puede usar en verano y en invierno cambiando su sentido de giro.

Comprar en Brico Depot por ( 125 € ) 59,95 €

Ventilador de techo Dupi Cosmos

Todo lo que hace el Ventilador de techo Dupi Cosmos es lo que nos lleva a recomendarlo. Para comenzar, que es fácil de instalar, ya que solo requiere unos pocos tornillos y ya está. Para seguir, sus aspas retráctiles, que se abren solas cuando lo activas o se recogen cuando solo usas su función de luz. Para terminar, que tiene 6 velocidades y refresca estancias enteras gastando poquísima luz y, además, lo puedes usar también en invierno. Aprueba con nota, incluye mando a distancia para que te sea aún más cómodo usarlo, apenas hace ruido y, encima de todo, cuenta con tres temperaturas de luz para que lo ajustes a tu ambiente perfectamente. No le podemos sacar ni una sola pega.

Y por eso mismo decimos que es un ventilador de techo perfecto para cualquier hogar. Da igual si es para un despacho, un dormitorio o una salita, porque cumple de sobra.

¿Qué dicen los usuarios de este ventilador?

A los usuarios les encanta por su diseño, por su precio y por lo bien que funciona. Solo tienes que echar un vistazo a las reseñas que hemos recopilado para comprobarlo:

«Excelente producto.»

«Bueno, bonito y muy bien de precio. Además nos llegó incluso antes de lo previsto.»

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Puedes financiarlo en hasta 12 plazos si lo prefieres y, además, te lo envían a casa sin gastos de envío, pero con un plazo de entrega estimado de entre 7 y 11 días hábiles. ¿Vas a comprarlo?

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