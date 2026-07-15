¿Quieres empezar a peinarte más en casa para ahorrar? Pues vas a poder conseguir ese ahorro antes incluso de empezar. ¿Por qué? Porque el Moldeador Shark Glam, que también es secador, rizador y plancha de pelo, está ahora mismo de oferta y te puede salir aún más barato con nuestro cupón de descuento exclusivo.

Está rebajado a 242 € si lo compras ahora usando el código OKDIARIO. A cambio de ese precio, te llevas un producto profesional de peluquería con el que moldeas tu pelo como quieras, y sin miedo a dañarlo.

¿Por qué te lo recomendamos?

La cerámica y el control de temperatura cuidan mucho más del pelo, evitando daños por calor.

Trae cabezal antiencrespamiento que va genial con el pelo más rebelde y deja mejores resultados.

Los rizadores Coanda hacen bucles muy grandes y perfectos en cuestión de minutos y sin esfuerzo.

Da más brillo al pelo y logra mantener el peinado durante más horas gracias a la tecnología Gloss Lock.

Comprar en Shark | Ninja por ( 379,99 € ) 242,99 €

Moldeador Shark Glam

La diferencia clave del Moldeador Shark Glam es que, además de venir con 5 accesorios que lo convierten en una especie de todoterreno de la peluquería, su diseño está totalmente adaptado a cada tipo de uso. Nunca notas que se quede corto en algo, sea con la plancha que trabaja con cerámica y flujo de aire, el cepillo que suaviza sin encrespar o incluso los dos rizadores que trabajan de forma automática sin que uses tus manos. Se adapta también muy bien a cada tipo de pelo y, por otra parte, es ligerísimo: pesa solo 0,74 kg y su cable mide casi 2 metros y medio. Te da libertad total para usarlo y, también, para llevártelo donde quieras gracias al neceser que trae.

Un moldeador ideal para cualquier tipo de cabello, sea duro o delicado, y también para cualquier nivel. Da igual que nunca hayas probado peinados de peluquería, porque con esto te será muy fácil.

¿Qué opiniones hay de este moldeador?

Ha cosechado opiniones muy positivas por lo fácil que se usa, lo versátil que es y lo bien que deja el pelo en pocos minutos de uso. Aquí puedes ver algunas reseñas que hemos encontrado:

«Estoy muy contenta con este peinado. Me queda genial. Me encanta la versatilidad de peinados que ahora puedo hacerme yo misma.»

«Mi esposo me regaló esto por mi cumpleaños y, sinceramente, me ha cambiado la vida. Puedo alisar o ondular mi cabello sin esfuerzo.»

«Deja el pelo muy bien, tanto el cepillo como la plancha.»

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Además del doble descuento que tiene gracias a nuestro cupón exclusivo, puedes financiar la compra para pagarlo en 3 cuotas y cuentas con una garantía de 3 años para despreocuparte. ¿Vas a comprarlo?

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