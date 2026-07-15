Los creadores de ‘La que se avecina’, destrozados con la muerte de Ascen López: «Estamos desolados»

El mundo de la interpretación está de luto después de conocerse que la actriz Ascen López, muy querida por su trabajo en series como Muertos S.L. y Machos Alfa, ha fallecido este martes 14 de julio a los 69 años, según ha confirmado la Unión de Actores a través de sus redes sociales. La noticia ha provocado una oleada de mensajes de cariño entre compañeros y profesionales del sector, entre ellos Laura y Alberto Caballero, creadores de las ficciones en las que participó. Precisamente, ella es protagonista de la serie de la Funeraria Torregrosa, que estrenará el próximo siete de agosto su cuarta y última tanda de capítulos. Si ya era especial por ser su final, ahora lo será más por ser la obra póstuma de Ascen, que no podrá ver la reacción del público.

Alberto Caballero, guionista y creador junto a su hermana Laura de series como El pueblo, La que se avecina, Muertos S.L. o Machos Alfa, quiso despedirse públicamente de la actriz con un mensaje muy emotivo: «Estamos desolados y aún en shock por la muerte de nuestra adorada Ascen López, una mujer maravillosa que nos regaló su talento y su compañía. Descansa en paz, bella». La propia Laura Caballero respondió al mensaje de su hermano en redes sociales con un breve comentario que reflejaba la incredulidad del equipo ante la noticia, que era completamente inesperada, puesto que no se conocía que estuviese enferma: «Esto no se entiende, no puede ser».

El fallecimiento de Ascen López resulta especialmente doloroso porque llega justo antes del estreno de la cuarta y última temporada de Muertos S.L., prevista para el próximo siete de agosto en Netflix. Apenas un mes antes de su muerte, la propia actriz había compartido en redes sociales varios momentos de un viaje a Los Ángeles junto al resto del reparto, con motivo de la celebración de este proyecto que tanto le ilusionaba, incluyendo un vídeo en el que bromeaba imitando el claqué de La La Land.

Una carrera de más de 30 años sobre los escenarios

Nacida en Ávila, Ascen López acumuló una amplia trayectoria de más de tres décadas en el mundo de la interpretación, participando en numerosas producciones teatrales y audiovisuales. Además de sus papeles en Muertos S.L. y Machos Alfa, también fue recordada por su trabajo en El Inmortal y Sentimos las molestias, series con las que se ganó el cariño del público y de sus compañeros de profesión.

El cariño de toda una industria

La Asociación de Artistas Intérpretes (AISGE) también quiso despedirse de la actriz con un mensaje público, definiéndola como una actriz enorme y reina televisiva en sus últimos grandes papeles, agradeciéndole toda la risa, bondad y sabiduría que compartió durante su carrera. Las publicaciones de despedida de los hermanos Caballero se llenaron rápidamente de mensajes de apoyo de otros rostros conocidos del panorama televisivo español, reflejo del cariño que Ascen López se había ganado a lo largo de toda su trayectoria profesional.

Por el momento no han trascendido las causas del fallecimiento de la actriz, y ni la familia ni el entorno más cercano de Ascen López han hecho declaraciones más allá de los mensajes compartidos por sus compañeros de profesión.