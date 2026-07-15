El muro llamado Cucurella

Marc Cucurella ya no sorprende. Simplemente confirma partido tras partido que está firmando uno de los mejores Mundiales que se recuerdan para un lateral izquierdo. Frente a Francia, en una semifinal cargada de talento ofensivo con Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé o Bradley Barcola enfrente, el defensa español volvió a ofrecer una actuación de matrícula de honor. España venció por 2-0 y buena parte del mérito estuvo en un futbolista que convirtió su banda en territorio prohibido para los atacantes galos.

El internacional español fue un auténtico muro durante los 90 minutos. Según los datos, completó tres de las cuatro entradas que intentó, ganó cuatro duelos, realizó una intercepción, un despeje, un bloqueo y una entrada providencial como último hombre. Pero hay un dato que resume a la perfección su torneo: no fue regateado ni una sola vez. Tampoco lo consiguió Francia, que volvió a estrellarse una y otra vez contra un defensor que atraviesa el mejor momento de su carrera.

Su acción más decisiva llegó en la segunda mitad. Con Mbappé preparado para rematar un peligroso disparo cruzado, apareció Cucurella para lanzar el cuerpo y bloquear un balón que llevaba marchamo de gol. Fue una intervención que levantó al banquillo español y que simbolizó el compromiso defensivo de un equipo que volvió a dejar la portería a cero.

Pero reducir su encuentro únicamente a la faceta defensiva sería injusto. Cucurella volvió a ser fundamental en la salida de balón de España. Completó 38 de los 44 pases que intentó, alcanzando un notable 87% de acierto. Además, participó constantemente en la circulación con 63 toques de balón, realizó 17 conducciones y encontró cinco pases hacia el último tercio, ofreciendo siempre una salida limpia ante la intensa presión francesa.

Una actuación para el recuerdo

Ni siquiera la tarjeta amarilla que vio en el minuto 31 por frenar un contragolpe condicionó su rendimiento. Siguió jugando con la misma agresividad, inteligencia y personalidad hasta el pitido final, cerrando otra noche sobresaliente en un campeonato que está elevando definitivamente su estatus entre los mejores laterales del planeta.

La actuación ante Francia sirve además para agrandar una estadística colectiva espectacular. España sumó su sexta portería a cero en este Mundial, un registro histórico para la selección en un Mundial. Y detrás de ese éxito defensivo vuelve a aparecer el mismo nombre. Mientras los focos iluminan a los goleadores, Cucurella continúa construyendo, casi en silencio, un Mundial que ya entra de lleno entre las mejores actuaciones individuales de un defensa español en una gran competición.