Anita Williams lanza una canción repleta de indirectas a Montoya: «Me convertiste en villana»

Anita Williams saltó a la fama por su participación en El Conquistador, en su etapa en RTVE, donde conoció a Montoya, con quien empezó una relación sentimental. Varios meses después, la pareja no dudó un solo segundo en poner rumbo a La isla de las tentaciones para poner a prueba su noviazgo, sin tan siquiera imaginar que el andaluz iba a hacerse viral a nivel mundial por su reacción al ser testigo, en directo, de la infidelidad de la que, por aquel entonces, seguía siendo su novia. Poco después, aunque decidieron tomar caminos separados, volvieron a coincidir en una nueva aventura como es Supervivientes. Por lo tanto, ambos han tenido la oportunidad de vivir juntos esas tres experiencias que, pase lo que pase, han marcado un antes y un después en numerosos aspectos. Y no es para menos.

Recientemente, Anita Williams consiguió dejar completamente sin palabras a todos y cada uno de sus seguidores en redes sociales. ¿El motivo? El lanzamiento de Mala Fama, su primer single. Por lo tanto, la catalana se adentra de lleno en una nueva faceta artística con una canción que, como era de esperar, no ha tardado en generar debate en redes sociales. Entre otras tantas cuestiones, por la letra y por la persona a la que supuestamente podría ir dirigida. Desde que esta canción ha salido a la luz, ha llamado la atención por diversas frases que muchos usuarios han interpretado como indirectas. «Me convertiste en villana de tu película falsa», «Yo daba la cara y tú jugabas conmigo» o, incluso, «Subiste chats editados como si fueras un santo y yo aguantando los rumores» son algunos de los versos que se pueden escuchar en Mala Fama.

Como no podía ser de otra manera, son muchos los que se han preguntado en quién se inspiró para escribir esa letra y, como era de esperar, todos los ojos se han puesto en Montoya. Eso sí, aunque muchos de sus seguidores han querido salir de dudas, lo cierto es que Anita Williams se ha negado a confirmar cualquier nombre.

La ex participante de La isla de las tentaciones sí que quiso aclarar que no se trata de una canción que escribió recientemente, ni mucho menos: «Es una letra que la tenía escrita desde hace mucho tiempo y la acabé de modificar del todo en noviembre o así», comentó a través de sus historias de Instagram.

Lejos de que todo quede ahí, la catalana no tuvo reparos a la hora de ir mucho más allá: «Tengo como 50 escritas por mí. Todo lo que yo escribo es lo que siento en cada momento y con la música, pues suena mejor». Otra de las cuestiones que más críticas ha generado ha sido, indudablemente, su voz en la grabación.

Hasta tal punto que muchos usuarios han llegado a señalarla por supuestamente haber utilizado inteligencia artificial para modificarla. Anita Williams no tardó en responder a esta acusación, negándola de forma tajante. «Me estáis diciendo que no es mi voz. Existen ingenieros musicales, productores que te la arreglan…», aseguró.

Sea como sea, es un hecho que, con Mala Fama, Anita Williams ha dado por comenzada una nueva etapa profesional. De esta forma, parece que quiere alejarse del mundo de los realities para adentrarse de lleno en la industria musical. Por el momento, con este lanzamiento, la catalana no ha pasado desapercibida. ¿Qué más proyectos tendrá preparados?