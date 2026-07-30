Audiencias ayer, 29 de julio: ‘Sandokan’ se desinfla en Telecinco

La 1 sigue con sus buenos datos en el mes de julio, curiosamente después de que La Revuelta y David Broncano hayan desaparecido de la parrilla de la cadena pública. Tanto Viaje al centro de la tele en el access prime time como Maestros de la Costura, ya en el horario estelar, lideraron sus respectivas franjas. Aunque después del Mundial 2026 podíamos pensar que La 1 se iría desinflando, la cadena está logrando vencer en la primera parte de la noche —algo que no pasa con La Revuelta—, venciendo a First Dates y a El Hormiguero.

La doble entrega de Viaje al centro de la tele lideró el access prime time con un 11,1 % de share y 1.047.000 espectadores, dejando el mejor arrastre posible de cara al resto de la noche en La 1. En Telecinco, First Dates volvió a responder en el access prime time con un sólido 9,3 % de share y 871.000 espectadores, superando así a las repeticiones de El Hormiguero, que se caen por debajo del 9 % de cuota este miércoles. Viajeros Cuatro se estabiliza y deja datos correctos, aunque sin llegar a alcanzar los conseguidos por Horizonte, que se marchó de vacaciones la semana pasada.

Por último, Cifras y letras continúa con sus buenos datos en La 2, lo que le permite volver a ganar con claridad a las repeticiones veraniegas de El intermedio.

Audiencias del access prime time del 29 de julio de 2026:

‘Viaje al centro de la tele’: 12.8 % y 1.214.000

‘First dates: Summer’: 9.3 % y 871.000

‘El Hormiguero’: 8.4 % y 800.000

‘Viajeros Cuatro’: 6.8 % y 639.000

‘Cifras y letras’: 5.9 % y 558.000

‘El Intermedio’: 3.7 % y 350.000

‘Maestros de la Costura Celebrity’ mejora y lidera su franja

Ya en el prime time, Maestros de la Costura Celebrity mejoró sus registros de la semana anterior y se situó como líder de su franja con un 9,5 % de cuota de pantalla y 520.000 espectadores, confirmando la buena salud del formato en pleno verano.

En Antena 3, ¡Salta! se queda con 8,9 % de share y reunió a 646.000 espectadores. Por su parte, Cuatro tuvo motivos para celebrar gracias al máximo de temporada de Viajeros Cuatro, que firmó un destacado 7,6 % de cuota y 566.000 espectadores en el prime time gracias a su doble entrega en la noche del miércoles.

‘Sandokán’ pierde seguimiento tras un gran estreno

Sandokán promedió un 7,8 % de cuota entre sus dos episodios: el primero obtuvo un 7,2 % y 559.000 espectadores, mientras que el segundo mejoró hasta el 8,9 %, aunque con 427.000 seguidores debido al avance de la noche. Estos datos son una mala señal para la nueva serie de Telecinco, que hace una semana se estrenó por todo lo alto, llegando a liderar en la noche.

Sandokan aterrizó hace siete días con un gran 11.4 % y 871.000 espectadores de media, datos que hacían pensar que el público que sigue a Can Yaman se quedaría, pero la bajada ha sido bastante importante. Los dos capítulos de ayer consiguen una media de 493.000 espectadores, dejándose casi 378.000 espectadores por el camino y casi cuatro puntos de cuota de pantalla. Habrá que esperar a la próxima semana para saber cómo evoluciona su audiencia.

La Sexta, por su parte, siguió con su línea de series true crime, y con Anglés: Historia de una fuga consiguió una audiencia media de 289.000 espectadores a lo largo de sus episodios y un 6,3 % de cuota de pantalla.

Audiencias del ‘prime time’ del 29 de julio de 2026: