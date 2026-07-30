Precio de la luz hoy, jueves 30 de julio, por horas: a que hora tengo que poner la lavadora para ahorrar dinero

Este miércoles 29 de julio, el precio de la luz en el mercado se sitúa en los 128,55 euros por megavatio hora (MWh). Este valor nos puede ser de utilidad para establecer una referencia para los consumidores de cara a planificar algunas tareas del hogar, como poner la lavadora, para así evitar un incremento notable en su factura de la luz.

Unos datos que reflejan un incremento del precio del megavatio en el mercado de 8 euros con respecto a ayer. Una subida que mantiene la tendencia de los precios elevados de las últimas jornadas, donde el precio medio se ha situado por encima de los 100 euros por megavatio hora. Asimismo, es de vital importancia recalcar que estas cifras no son un espejo del coste final que paga cada uno de los consumidores de luz, ya que la factura incluye impuestos, cargos y peajes, por lo que para los usuarios con tarifa regulada o indexada, el precio lo conocerán cuando Red Eléctrica publique los datos.

¿Cuándo será más barata la luz hoy?

Este lunes arranca con precios muy elevados. Las cifras se mantienen por encima de los 100 euros durante las primeras horas de la mañana hasta las 10:00 horas, con un pico de 174,97 euros en el tramo de 07:00 a 08:00 horas. A partir de las 10:00 es cuando se produce un desplome de los precios, alcanzando el tramo más barato del día entre las 13:00 y las 14:00 horas, cuando la luz tendrá un valor de 6,13 euros.

Unas cifras que suben a casi el doble el precio mínimo con respecto a ayer. Este precio actúa más como un oasis en mitad del desierto, ya que durante casi todo el día el precio mínimo se situará en torno a los 23 euros, que se mantendrán hasta las 16:00 horas. Esta franja es la más recomendada para concentrar las tareas del hogar que ocupen un consumo energético elevado, como poner lavadoras, el lavavajillas o cargar el vehículo eléctrico.

Por contra, el tramo con el precio más elevado lo alcanzaremos en la franja de 21:00 a 22:00, cuando el costo sea de 204,73 euros/MWh. Se recomienda evitar el uso intensivo de electrodomésticos durante esa franja horaria para minimizar el impacto en la factura.

Una jornada que, salvo un tramo horario de alivio, obliga a los usuarios a regular el uso de aparatos eléctricos debido a los precios elevados de la luz, con 17 horas donde los precios superan los 100 euros/MWh.