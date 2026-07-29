El Gobierno acelera las renovables de ‘transición justa’ al declararlas instalaciones estratégicas

El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana un acuerdo por el que declara «instalaciones energéticas estratégicas» a los proyectos renovables y de almacenamiento adjudicados en los nudos de transición justa. La medida busca acelerar la construcción de parques solares, eólicos y de baterías en las comarcas que dejaron atrás sus centrales térmicas de carbón.

El acuerdo, impulsado por el Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), se adopta al amparo del artículo 21 del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, y afecta a las adjudicaciones reguladas por la disposición adicional vigésima segunda de la Ley 24/2013, del sector eléctrico.

Trámites de máxima prioridad

En la práctica, la declaración activa una vía rápida puramente administrativa. Los proyectos pasan a tener la condición legal de «proyectos energéticos preferentes», lo que obliga a todas las administraciones implicadas a tramitarlos con carácter de urgencia.

Esto afecta a los procedimientos de autorización, a la evaluación de impacto ambiental y a la resolución de recursos. Sin embargo, la agilización no rebaja ni una coma las exigencias sustantivas: los proyectos siguen sujetos a los mismos controles ambientales de siempre.

El objetivo declarado del Gobierno es que las obras arranquen cuanto antes para generar empleo y actividad económica en los territorios donde el cierre de una central térmica dejó un vacío económico y social difícil de llenar.

Qué es un «nudo» de transición justa

Para entender la medida, conviene traducir su lenguaje técnico. La red eléctrica funciona como una gran autopista, y cada central era un carril de incorporación: al cerrar, ese punto de conexión —el «nudo»— queda libre para que otros lo ocupen.

En lugar de subastar ese hueco al mejor postor, el Ministerio diseñó concursos que priorizan el beneficio socioeconómico local sobre el precio. Las empresas que optan a esa capacidad de acceso deben comprometerse por escrito a generar empleo, formación y actividad en la zona.

Este tipo de procedimientos ya se ha aplicado en los nudos de Mudéjar 400 kV, Lancha 220 kV, Meirama 220 kV, La Pereda 220 kV y Narcea 400 kV, todos ellos ligados al cierre de antiguas centrales de carbón.

El caso de Teruel

El nudo Mudéjar, vinculado a la extinta Central Térmica de Teruel, en Andorra, es el ejemplo más avanzado. La compañía Enel Green Power España resultó adjudicataria de la capacidad de acceso tras comprometerse a generar empleo y formación para los trabajadores afectados por el cierre.

Según los últimos datos oficiales, en junio se autorizaron 400 MW de nueva generación renovable y almacenamiento en la zona, se liberaron 900 MW adicionales para futuros proyectos y ya se han movilizado 520 millones de euros de inversión en más de 180 iniciativas, con más de 1.300 empleos indirectos previstos.

El aval del Tribunal Supremo

La fórmula no ha estado exenta de litigios. El Alto Tribunal rechazó recientemente un recurso contra los requisitos del primer concurso de este tipo, confirmando que el Ministerio puede fijar condiciones diferentes a las del procedimiento general de acceso a la red por las especiales características de estas comarcas.

Ese respaldo judicial allana el camino para que la fórmula se replique en los próximos nudos que vayan quedando libres a medida que se cierren más centrales de carbón en España. Con esta declaración, el Gobierno busca además favorecer un uso más eficiente de la red eléctrica, reforzar la seguridad de suministro y avanzar en el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.