Mallorca no se olvida de los guardias civiles asesinados por ETA hace 17 años: homenaje en Palmanova en el monumento en su honor

El Ayuntamiento de Calvià ha rendido homenaje este jueves a los guardias civiles Diego Salvá Lezaun y Carlos Sáenz de Tejada, asesinados por la banda terrorista ETA en Palmanova el 30 de julio de 2009, un atentado del que este año se cumplen 17 años.

El acto ha reunido al alcalde del municipio, Juan Antonio Amengual; al presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne; al general de Brigada y jefe de la Guardia Civil en Baleares, Alejandro Hernández Mosquera; a Antonio Salvá y Montse Lezaun, padres de Diego Salvá; al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, así como a representantes políticos, militares y policiales, miembros de la sociedad civil y numerosos vecinos.

Antes del inicio del homenaje, los asistentes han depositado ramos de flores junto al nuevo monumento dedicado a las víctimas del terrorismo, una escultura diseñada y cedida por el artista local Carlos Terroba. La obra, de 110 centímetros de altura y cerca de 207 kilos de peso, incorpora un sistema de iluminación interior en tonos verdes que evoca el uniforme de la Guardia Civil y pretende convertirse en un espacio permanente de recuerdo y respeto.

Hay que recordar que su instalación fue aprobada por unanimidad por todos los grupos con representación en el Ayuntamiento durante el pleno de noviembre de 2025.

Durante su intervención, Amengual ha defendido la necesidad de mantener viva la memoria de las víctimas del terrorismo y ha lanzado un mensaje de firmeza frente a los responsables del atentado. «Además de honrar la memoria de Diego y Carlos, este acto sirve para exigir que no se afloje ni un ápice en la búsqueda, captura y castigo de sus verdugos», ha señalado el alcalde.

Amengual también ha querido reconocer el trabajo que desempeña la Guardia Civil tanto en Calvià como en el conjunto de España. En este sentido, ha destacado la labor que el Instituto Armado está realizando durante los incendios forestales que afectan a distintas zonas de la península.

«La Guardia Civil está desempeñando un papel esencial, complementario al de los servicios de extinción y a la dirección operativa de la UME», ha asegurado el alcalde calvianer, quien ha agradecido el compromiso y la entrega de los agentes en situaciones de emergencia y en la protección de los ciudadanos.

Este año, también ha tomado la palabra Montse Lezaun, madre de Diego Salvá, con una emotiva intervención. «Ninguna madre debería sobrevivir a su hijo. Me lo quitaron, pero lo que no se llevaron es el amor y el orgullo que una madre siente por su hijo. Eso es más grande que el mundo y nadie podrá borrarlo», ha expresado.

«Mi Diego no lo merecía. Nadie lo merecía, ni una sola de las cientos de víctimas cuyas vidas segaron unos desalmados. No han podido borrar a Diego y a Carlos. No han podido y prueba de ello es que, un año más, estoy aquí. Así será mientras no me fallen las fuerzas y los criminales responsables de sus muertes respondan ante la Justicia», ha concluido.