«Estoy extraordinariamente orgulloso de haber derrotado a ETA» y además «a cambio nada». Las palabras de Zapatero el pasado 12 de junio han merecido la reacción de Antonio Salvá Verd, padre del guardia civil Diego Salvá Lezaun, asesinado junto con su compañero Carlos Sáenz de Tejada en el atentado perpetrado por la banda terrorista ETA en Mallorca, el 30 de julio de 2009.

En esta entrevista con OKDIARIO, Salvá Verd, que ha sido diputado de Vox en la pasada legislatura, no oculta su indignación ante las declaraciones del ex presidente del Gobierno. Además, recuerda que el político socialista negoció con la banda terrorista después del falso alto el fuego de 2006, que en ese período asesinó a 12 personas, entre ellas, a su hijo Diego, de 27 años. También, afirma que si los etarras han llegado a las instituciones ha sido porque ha habido «un pacto político», y que «el PSOE tiene las manos manchadas de sangre».

PREGUNTA.- Dice Zapatero que reivindica y se siente «extraordinariamente orgulloso de haber derrotado a ETA». ¿Qué le parece?

RESPUESTA.- Supongo que eso que dice será en sus sueños húmedos. Y lo que me parece es que ETA ahora no tiene necesidad de asesinar. Es verdad que fueron derrotados por la Guardia Civil y la Policía Nacional, pero, políticamente, han salido vencedores.

P.- El Gobierno de Zapatero negoció con ETA después de la tregua-trampa de 2006. Desde aquel alto el fuego, la banda asesinó a 12 personas.

R.- Así es. Ante eso debo decir, primero, que el hecho de reunirse con ETA le da legitimidad política, y segundo, que es una puerilidad o más bien una maldad fiarse de la palabra de una banda criminal. No tengo calificativos para expresar mi rechazo a las negociaciones con criminales y asesinos. Entre esas doce víctimas mortales de ETA, está mi hijo Diego, guardia civil asesinado en el atentado de Mallorca el 30 de julio de 2009, junto con Carlos Sáenz de Tejada.

P.- Zapatero dice en la entrevista que la derrota de ETA ha sido a cambio de nada.

R.- Si fuera así, ¿cuál es motivo para no hacer públicas las actas de negociación con ETA?, ¿qué es lo que esconden?

P.- Zapatero prometió a los etarras que «si dejaban el terror podrían entrar en las instituciones».

R.-Ahora en Bildu, ya no se esconden con los etarras en sus listas, tan sólo les falta expedir un carnet de ETA. Y han conseguido vencer, ya que están en las instituciones, debido a la política referida anteriormente. Tan sólo les queda poner en libertad a los criminales y asesinos con un sueldo y piso (y si no, al tiempo). Y además son socios de Sánchez. ¿Qué más pruebas hay que aportar, para saber que todo es un pacto político?

P.- ¿Matar tiene premio?

R.- Es de las cosas más abyectas que he visto en mi vida, una auténtica traición total a las víctimas. Ellos, los asesinos, con su política del crimen, tortura, robo, extorsión y secuestro, han tenido un enorme éxito. A la vista está.

P.- Daniel Portero dice que ETA no estará derrotada hasta que no tenga un Núremberg y no se sienten en el banquillo los cabecillas etarras huidos y se investiguen los más de 300 crímenes que siguen pendientes, ¿está de acuerdo?

R.- Totalmente de acuerdo con Daniel Portero. Debido a la falta de un Núremberg, siguen activos, sobre todo, políticamente, practicando la misma política que con los asesinatos y sin pegar un solo tiro. El PSOE tiene las manos manchadas de sangre.