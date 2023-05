«Asco, repugnancia y mucho dolor». Estos son los sentimientos que expresa Antonio Salvá sobre la presencia de etarras en las candidaturas de EH Bildu. Y no es para menos porque Salvá, urólogo de profesión, es el padre del agente de la Guardia Civil Diego Salvá, que el 30 de julio de 2009 murió asesinado por ETA en Calvià (Mallorca) junto a su compañero Carlos Sáenz de Tejada. Fue el último atentado perpetrado por la banda terrorista.

En declaraciones a OKDIARIO, Antonio Salvá afirma que «está en estado de shock» desde que conoció que había terroristas en las candidaturas de EH Bildu. «Es increíble que esto pueda suceder en un Estado democrático», señala. Y añade: «Y digo que es increíble porque tenemos una Ley de Partidos y si uno lee el apartado 9, ve que hay motivos de sobra para ilegalizar a Bildu».

A la pregunta de si le ha causado algún consuelo el hecho de que Bildu haya anunciado que los candidatos con delitos de sangre no tomarán posesión del cargo si son elegidos, Salvá responde rotundamente que «no». «Esto no me da ninguna tranquilidad por el sencillo motivo de que ellos siguen en las listas». «¿Y qué podemos esperar de unos criminales?», se pregunta Salvá, para añadir: «No me creo nada».

Antonio Salvá dejó su profesión de médico para entrar en política con la finalidad de hacer frente a los herederos de ETA, la banda terrorista que asesinó a su hijo en Mallorca. Se afilió a Vox y ahora es diputado por Baleares en el Congreso, donde con frecuencia se cruza irremediablemente con los representantes de Bildu.

«Lo que está sucediendo con la incorporación de etarras en las candidaturas tiene un similitud con el pasado y es que ETA asesinaba siempre en periodo preelectoral. Es un tema que lo recuerdo perfectamente, es una táctica de las mafias, es una táctica de ETA. Asesinaba en las campañas para amedrentar al pueblo y lo de ahora, es más de lo mismo», afirma Salvá.

«Es una táctica no sólo para amedrentar al pueblo, sino también para autojustificarse de sus actos criminales y terroristas, es como una huida hacia adelante que no tiene vuelta atrás. Bildu es un partido auténticamente nazi o comunista, que es exactamente lo mismo. O sea, ellos tienen que autojustificar sus actos y con esto [con etarras en las candidaturas] se autojustifican», manifiesta.

«Como padre de una víctima de ETA esto es repugnante y muy doloroso. Ahora sí voy a decir una cosa y es que no me extraña nada que [Bildu] haga esto. No me extraña nada porque los conozco y cada vez van a ir avanzando más. Cada vez van a ir arañando más. O sea, ellos imponen su ley. Lo tienen claro. Imponen su ley gracias a que otros están con ellos. Han utilizado al PSOE de vientre de alquiler y a través del PSOE están implantando su ley, no sólo en el País Vasco, sino en toda España», declara el padre de la última víctima de ETA.

Como político, Salvá asegura que si algún día gobierna Vox, «hará todo lo posible para ilegalizar a Bildu». «A un partido que pone criminales en sus listas electorales, hay que ilegalizarlo. Esto lo tenemos claro», señala.

En esta línea Salvá quiere expresar su rechazo a las manifestaciones del portavoz del PP, Borja Sémper, que al ser preguntado sobre si era partidario de ilegalizar a Bildu respondió así: «Nosotros defendemos la legalidad y, por lo tanto, si defendemos la legalidad, aceptamos con naturalidad democrática que Bildu esté en las instituciones». Para Salvá, estas declaraciones son muy desafortunadas e «inadmisibles».