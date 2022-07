Antonio Salvá, padre de la última víctima de ETA: «Los pactos de Sánchez con Bildu son vomitivos»

El sábado 30 de julio se cumplen 13 años del último atentado de la banda terrorista ETA. Fue en Palmanova (Mallorca) y murieron dos agentes de la Guardia Civil, Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada. El padre de Diego, Antonio Salvá (Palma, 1952), relata en esta entrevista sus sentimientos ante el trágico aniversario y expresa su indignación por los acuerdos del Gobierno de Pedro Sánchez con Bildu, los herederos de ETA. Antonio Salvá es médico de profesión y diputado de Vox por Baleares en el Congreso.

P.- Este sábado se cumplen trece años del asesinato de su hijo Diego y de su compañero Carlos Sáenz de Tejada en lo que fue el último atentado terrorista de ETA.

R.-Mis sentimientos en este momento son muy encontrados. Este sábado volveré a revivir lo que pasó aquel día, aunque sin la misma intensidad. Lo que me preocupa es que todavía no se ha cogido a los autores de atentado, a los asesinos, y esto aumenta el dolor, la rabia y la indignación. Y son estos dos sentimientos que se unen y es difícil expresarlos, pero es así.

P.-Parece que no se ha avanzado nada en la investigación de este atentado.

R.-Hubo unas sospechas relacionadas con la coincidencia de los explosivos utilizados, pero creo que esta vía de investigación se ha dejado aparte y la verdad es que no sé los motivos. El abogado que lleva el asunto insiste en que se siga investigando, pero yo creo que la Justicia, no es que sea lenta, es lentísima. Es tremendo, porque ya estamos en la posible prescripción del asesinato, estamos en el minuto 15 de la segunda parte. Todavía queda mucho partido, pero el tiempo se está acabando. Esto es lo que me empieza a preocupar mucho y más ahora con todo el follón que ha salido con el tema de Miguel Ángel Blanco, se ha cambiado el fiscal y la investigación ha dado un vuelco.

P.-¿Cree que se ha producido cierta relajación en la investigación del asesinato de su hijo y de su compañero Carlos Sáenz de Tejada?

R.-La verdad es que a la Justicia de este país cada vez la entiendo menos. Aparte de que pueda estar politizada, lo que no puede ser es que las altas instancias no hagan lo que tienen que hacer. Tengo la sensación de que las víctimas de ETA somos incómodos, es como si fuéramos una piedra en el zapato de los políticos, de los fiscales y los jueces y esto no puede ser. Ahora, por parte de la Guardia Civil no ha habido ninguna relajación, esto lo tengo muy claro.

P.-¿La Guardia Civil sigue investigando el asesinato de su hijo?

R.-Sí. Han venido aquí [Palmanova, Mallorca] equipos de especialistas en investigar atentados. Sé que han investigado a fondo y que el tema no ha dado para más. Sé también que se pasó mucha documentación de Francia a España, que se han buscado analogías de explosivos, aunque la verdad es que no conozco los resultados de la investigación. Lo que sé es quien estaba en la cúpula de ETA cuando se produjo el atentado. Estaban Aitor Elizaban, ‘Ata’ (apodo de Mikel Kabikoitz), que está preso en Francia, y luego también hay otro que sigue encarcelado y cuyo nombre no recuerdo.

P.-¿Qué opina de los acuerdos del Gobierno de Pedro Sánchez con Bildu?

R.-Para mí, como víctima, estos acuerdos son de vómito. Estos acuerdos te aumentan la rabia porque resulta que los que te tienen que proteger no te protegen. Por esto yo entré en política. Para tener al menos el pataleo. También entré en política porque creo que Mallorca se está batasunizando. Mallorca vive un proceso muy similar, aunque de menos velocidad, al que viví yo en Navarra del año 75 al 85, cuando residía allí. En Navarra fue mucho más agresivo en aquella época, pero aquí es muy parecido. Aquí está la entelequia de los Països Catalans y allí está la entelequia de Euskal Herria. Aquí con el catalán como bandera y allí con el vasco. Se pretende colonizar y catalanizar poco a poco a las Islas Baleares.

P.-En el Congreso de los Diputados debe cruzarse con frecuencia con los miembros de Bildu. ¿Se saludan?

R.-El trato con los de Bildu es de total indiferencia, aunque hubo uno de sus diputados que en un determinado momento me dijo que el atentado en el que murió mi hijo no tendría que haberse producido.

R.-¿Le contestó?

R.-Le dije que si pensaba que el atentado no tendría que haberse producido no pintaba nada en Bildu, que debía pasarse al Grupo Mixto.

P.-¿Y qué siente ante la política de acercamiento de presos de ETA?

R.-El acercamiento de los presos de ETA es como un insulto a las víctimas. Aplican la doctrina Bolinaga que ideó el PP. Cuando se produjo esta decisión yo sentí la misma rabia que cuando asesinaron a mi hijo. Yo estuve en el PP, fui senador y me dolió que el PP apoyara la doctrina Bolinaga. El acercamiento de presos de ETA deja indefensas a las víctimas del terrorismo y encima ves como los presos que nunca tendrían que salir de la cárcel, están saliendo.

P.-¿Cuándo decidió entrar en Vox?

R.-No lo decidí, fue algo casual, aunque la verdad es que el partido que más me representa es Vox. En el plano político mi partido es Vox, pero en el plano personal debo reconocer que hay personas de otras formaciones que me han apoyado mucho y entre ellas, Carlos Delgado, del PP, el actual alcalde socialista de Calvià, Rodríguez Badal, o el presidente del Parlament, Vicenç Thomàs (PSOE). También quiero citar al ex presidente de Baleares Francesc Antich y al que era ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.