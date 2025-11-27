El Pleno del Ayuntamiento de Calvià ha aprobado por unanimidad una Declaración Institucional comprometiéndose a la instalación de un monumento conmemorativo en honor a Diego Salvá Lezaun y Carlos Sáenz de Tejada García, los dos guardias civiles asesinados por ETA en Palmanova el 30 de julio de 2009.

La decisión, que ha contado con el apoyo de todos los grupos municipales (PP, Vox y PSIB-PSOE), busca establecer un símbolo permanente y visible que rinda homenaje a quienes perdieron su vida en defensa de la seguridad y libertad, ha informado el consistorio calvianer en un comunicado.

La escultura se colocará en la calle Diego Salvá Lezaun de Palmanova, el mismo lugar donde se produjo el atentado. La obra ha sido diseñada y donada por el artista José Carlos Terroba Bello y consiste en un tricornio de la Guardia Civil, elaborado en hierro de 5 milímetros y asentado sobre una base de cemento blanco. La pieza tiene una altura de 110 centímetros y un peso aproximado de 200 kilos.

Contará con un sistema de iluminación interior e indirecta en tonos verdes que evoca el uniforme de la Benemérita, buscando generar un espacio de recogimiento y respeto. Estará acompañada de una placa donde se plasmará por escrito el recuerdo a las víctimas.

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha destacado la importancia del acuerdo como un testimonio de unidad y dignidad. «La Declaración que aprobamos hoy no es sólo un compromiso para instalar un monumento en memoria de Diego Salvá Lezaun y Carlos Sáenz de Tejada; es un

testimonio de unidad política, madurez democrática y un profundo sentido de la dignidad que trasciende cualquier diferencia partidista», ha dicho.

Asimismo, el primer edil ha subrayado que, en esta cuestión, «cuando se trata de la memoria de nuestras víctimas y la defensa de nuestros valores, Calvià habla con una sola voz».

En un gesto hacia las familias de las víctimas, el alcalde ha anunciado también el compromiso del Ayuntamiento de mantener la conmemoración anual que se celebra cada año, al menos hasta que los responsables del «atroz atentado» sean llevados ante la Justicia.

«El crimen que segó la vida de estos dos jóvenes sigue siendo un capítulo especialmente doloroso para todos nosotros porque, sencillamente, continúa impune. Este monumento y cada acto de recuerdo son la expresión de la memoria, la dignidad y, sobre todo, la justicia», ha señalado Amengual.