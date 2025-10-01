Ferran Adrià formará a hosteleros de Mallorca de la mano de CaixaBank y el Ayuntamiento de Calvià

El prestigioso cocinero Ferran Adrià formará a hosteleros de Mallorca con el Curso Intensivo de Gestión en Restauración que llevará a cabo con la colaboración de CaixaBank y el Ayuntamiento de Calvià. Los próximos 17, 18 y 19 de noviembre, el Institut de Formació i Ocupació de Calvià (IFOC) acogerá este programa formativo que busca profundizar en una gestión eficiente y sostenible de los negocios de restauración.

El curso contará con el equipo de elBullifoundation y sus colaboradores como Ferran Centelles, Silvia Timón, Silvia Sánchez o Ernest Laporte. Durante estas jornadas de formación se tratarán temas como la gestión de los restaurantes como pyme, la innovación, el control presupuestario, la relación con los clientes y una sesión dedicada a la gestión eficiente del vino.

La directora territorial de CaixaBank Baleares, María Cruz Rivera, ha manifestado que «este tipo de formación es la herramienta clave que necesitan muchos de nuestros hosteleros de la región para poder seguir siendo competitivos y atractivos en un entorno en el que la innovación y la creatividad pueden marcar la diferencia».

La iniciativa forma parte del conjunto de experiencias únicas y memorables que la entidad, a través de CaixaBank Experience, ofrece a los clientes, tanto de manera presencial como a través de los canales digitales, alrededor de ámbitos como la gastronomía, la cultura, la música y el deporte.

Por su parte, el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha afirmado que «este programa tiene como objetivo proporcionar a los participantes las herramientas y estrategias necesarias para una gestión eficaz y sostenible en el sector de la restauración. La colaboración entre Ayuntamiento y CaixaBank, junto con la experiencia de elBulliFoundation, establecerá un enfoque integral en la formación».

Para poder asistir, los profesionales interesados deberán realizar la preinscripción a través del formulario siguiente: https://www.gestionandote.com/ agencia/ifoc/curso/curso- intensivo-de-gestion-en- restauracion-con-fundacion- elbulli/46915

Cabe recordar que CaixaBank y elBullifoundation unieron esfuerzos en el año 2015 para desarrollar proyectos conjuntos con un principal eje: la innovación. El acuerdo, que tiene como objetivo aplicar la creatividad a proyectos concretos que tengan como resultado la innovación, está orientado a ayudar a las iniciativas profesionales del sector de la gastronomía y sus industrias relacionadas.

En el marco de esta colaboración, CaixaBank y elBullifoundation imparten sesiones sobre gestión empresarial de la mano del chef Ferran Adrià, del sumiller Ferran Centelles y de sus prestigiosos equipos. Además, a través del portal CaixaBankLAB Campus, se ofrece formación especializada en restauración a los clientes de la entidad financiera.

Apoyo al sector de la restauración

A través de CaixaBank Food&Drinks, la entidad pone a disposición de los negocios de restauración una oferta de productos y servicios diferenciales que se adaptan a sus necesidades específicas, así como una red de profesionales expertos en el sector en todas las oficinas de la entidad, que les ayudan a optimizar la rentabilidad de su negocio y a simplificar su actividad diaria. El catálogo de productos y servicios incluye desde soluciones tecnológicas de cobro para ventas tanto físicas como online, hasta financiación adaptada a los proyectos y necesidades de este tipo de negocios, e incluso con servicios no financieros que aporten valor añadido en ámbitos como la formación y el asesoramiento.

Con el objetivo de potenciar la experiencia digital y ofrecer un valor añadido en el modelo de atención y de prestación de servicios, Food&Drinks se articula como una comunidad de clientes que tienen acceso exclusivo a contenidos financieros y no financieros específicos para el sector. En un entorno digital creado exclusivamente para los clientes de Food&Drinks en CaixaBankNow, los usuarios pueden visualizar todos los productos y servicios, y recibir un asesoramiento especializado de su gestor de confianza sin necesidad de desplazarse a la oficina.

La comunidad Food&Drinks, además, tiene a su disposición contenidos como formaciones, charlas, asesoramiento empresarial, así como acceso a productos de partners estratégicos del sector en mejores condiciones.