Gabriel Le Senne muestra a Felipe VI su preocupación por la Ley de Nietos

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, le ha expresado al Rey Felipe VI su preocupación por la aplicación de la ‘ley de nietos’ y ha pedido que «todo se haga de una manera legal y razonable».

De este modo se ha expresado el también líder de Vox en Baleares en declaraciones a los medios de comunicación tras la tradicional audiencia de verano ofrecida este viernes por el monarca en el Palacio Real de la Almudaina de Palma.

Uno de los temas de su conversación, ha desvelado, ha sido la supuesta problemática originada a raíz de la ‘ley de nietos’, que ha definido como «una preocupación recurrente» de su partido.

«Está en cuestión una instrucción que se dictó en el desarrollo de esa ley que probablemente ha ampliado su ámbito de aplicación de manera exagerada, entonces le he transmitido esa preocupación», ha manifestado.

En la ronda de reuniones de Felipe VI en su ya tradicional audiencia anual con las autoridades, ha recibido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien le ha situado como principal preocupación la del crecimiento demográfico que experimentan comunidades como Baleares, que ha definido como «el gran reto» de un archipiélago que ha duplicado su población en las últimas décadas.

«No es nuevo, pero cada vez más gente se va sumando. Y como siempre que tengo la oportunidad, reclamamos atención pública, debate público y atención política no solo a la España que se vacía, sino también a los servicios públicos de una comunidad como la nuestra», ha subrayado.

Prohens también ha aprovechado para trasladarle su preocupación por la llegada de migrantes en patera a las costas de Baleares y por la sobresaturación de los sistemas de protección debido a la llegada de alrededor de 800 menores extranjeros no acompañados.

Tras Prohens y Le Senne, Felipe VI se reúne hoy también con el alcalde de Palma y con el presidente del Consell de Mallorca.