Gabriel Le Senne, líder de Vox en Baleares: «Estamos gobernados por una mafia internacional de chorizos cutres»

El presidente del Parlament balear y de Vox en Baleares, Gabriel Le Senne, ha calificado este jueves el socialismo como un «escondite de granujas y sinvergüenzas». «Hablan de feminismo mientras roban para irse de putas. Hablan de solidaridad y ayudar a los pobres mientras roban a manos llenas y arruinan países enteros», ha afirmado el líder de Vox en las Islas en un mensaje en las redes sociales.

Le Senne se ha pronunciado de este modo tras la imputación del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha alertado de que se están confirmando las sospechas. «Estamos gobernados por una mafia internacional de chorizos cutres. Lo que asoma es solo la punta del iceberg», ha concluido.

Se está confirmando lo que todos sospechábamos: estamos gobernados por una mafia internacional de chorizos cutres. Lo que asoma es solo la punta del iceberg. El socialismo es el escondite de granujas y sinvergüenzas. Hablan de feminismo mientras roban para irse de putas. Hablan… — Gabriel Le Senne (@glesenne) May 21, 2026

Valoraciones que se suman a las realizadas en las últimas horas por la portavoz parlamentaria de Vox. Manuela Cañadas se ha mostrado sorprendida por el hecho de que Sánchez no haya convocado ya elecciones, al considerar que «su cara basta para ver lo que se le viene encima».