Gabriel Le Senne, líder de Vox en Baleares: «Estamos gobernados por una mafia internacional de chorizos cutres»
Publica en sus redes sociales que "el socialismo es el escondite de granujas y sinvergüenzas" tras la imputación de Zapatero
El presidente del Parlament balear y de Vox en Baleares, Gabriel Le Senne, ha calificado este jueves el socialismo como un «escondite de granujas y sinvergüenzas». «Hablan de feminismo mientras roban para irse de putas. Hablan de solidaridad y ayudar a los pobres mientras roban a manos llenas y arruinan países enteros», ha afirmado el líder de Vox en las Islas en un mensaje en las redes sociales.
Le Senne se ha pronunciado de este modo tras la imputación del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha alertado de que se están confirmando las sospechas. «Estamos gobernados por una mafia internacional de chorizos cutres. Lo que asoma es solo la punta del iceberg», ha concluido.
Se está confirmando lo que todos sospechábamos: estamos gobernados por una mafia internacional de chorizos cutres. Lo que asoma es solo la punta del iceberg.
El socialismo es el escondite de granujas y sinvergüenzas. Hablan de feminismo mientras roban para irse de putas. Hablan…
— Gabriel Le Senne (@glesenne) May 21, 2026
Valoraciones que se suman a las realizadas en las últimas horas por la portavoz parlamentaria de Vox. Manuela Cañadas se ha mostrado sorprendida por el hecho de que Sánchez no haya convocado ya elecciones, al considerar que «su cara basta para ver lo que se le viene encima».
«Esperamos que haya altura de miras por parte del primer partido de la oposición y que, si no convoca elecciones, sí haya una moción de censura urgente», ha sentenciado.
La izquierda, en shock
El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha admitido que «no es un día fácil» para los votantes de izquierda que tienen simpatía por la figura de Zapatero y, aunque ha concedido que la causa «huele muy mal», ha especulado con posibles motivaciones políticas detrás de la imputación.
«Soy muy consciente de que, si no fuese un referente para toda la izquierda, seguramente no tendríamos este tipo de actuaciones judiciales. Si no fuera un activo político, no tendríamos este tipo de actuaciones», ha afirmado.
Por su parte, el diputado por Unidas Podemos, José María García, también ha considerado que las informaciones que han ido saliendo «no tienen muy buena pinta», lo que no es óbice para no respetar la presunción de inocencia de Rodríguez Zapatero.