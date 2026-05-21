La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha exigido este jueves al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que pida perdón a las víctimas de Letur por su «falta de humanidad y empatía», tras el vídeo publicado por OKDIARIO en el que la madre de uno de los fallecidos por la riada hace dos años pedía responsabilidades al socialista y este despreciara el sufrimiento de la víctima respondiendo que tenía que «pasear más al perro».

Así lo ha exigido esta mañana en las Cortes regionales, donde Agudo se ha hecho eco de la noticia de OKDIARIO y ha denunciado la actitud de desprecio mostrada por Emiliano García-Page hacia las víctimas de la DANA de Letur, asegurando que el presidente regional actuó con «muchísima falta de humanidad, de empatía y de sensibilidad».

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación en el Parlamento autonómico, Agudo ha calificado de «muy grave» el desagradable encuentro entre Page y la madre del técnico municipal fallecido como consecuencia de la riada en Letur, y ha criticado que el socialista «despreciara» a una madre de una víctima que estaba reclamando respuestas.

«Ayer Emiliano García-Page despreció a las víctimas de la DANA de Letur, ignorando a una madre que estaba llamando su atención, ignorando a una madre que necesitaba respuestas y diciéndole chascarrillos de bar como: «Hay que sacar más al perro». Lo que hay que sacar más es el corazón y la humanidad de un presidente que ha demostrado que le da absolutamente igual el dolor que sufren los familiares de las víctimas de la DANA de hace unos años, que todavía están pidiendo respuestas».

Aguado ha recordado que el Partido Popular pidió explicaciones en las Cortes regionales tras la tragedia de Letur y ha reprochado a García-Page que «ni siquiera tuviera la valentía» de subir a la tribuna para dar explicaciones por la nefasta gestión de la DANA que arrasó el municipio.

Por ello, ha exigido al presidente regional que aproveche el Pleno celebrado hoy para «pedir perdón» a las víctimas y a sus familias, tanto por no haber dado explicaciones en su momento como por la «falta de respeto» mostrada una vez más hacia una madre que «solo pedía atención y respuestas». «Castilla-La Mancha merece mucho más que un presidente al que le da exactamente igual el dolor de las familias y el dolor de esta tierra”, ha zanjado.

Page desprecia a una víctima de Letur

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, despreció a la madre de Juan Alejandro, un joven fallecido como consecuencia de la DANA que arrasó Letur, cuando ella se acercó para pedirle ayuda: «Tienes que pasear más al perro». Esta desagradable escena sucedió durante una visita de Page junto al equipo de Gobierno de Letur, mientras se encontraban en un centro escolar en el municipio el pasado lunes. «Lo peor es que el perro es de mi hijo y lo paseo yo porque él ya no está vivo para hacerlo», confiesa María Dolores Marín a OKDIARIO.

Tras la breve visita, María Dolores Marín aprovechó la salida de García-Page del centro escolar para abordarle, una vez más, y exigir responsabilidades por la trágica muerte de su hijo en el municipio.