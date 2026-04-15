La Policía estrecha el cerco contra el ex presidente podemita del Parlament balear por llamar «puto nazi» a Jorge Campos

El cerco judicial se estrecha sobre el ex presidente podemita del Parlament balear, Baltasar Picornell. El Juzgado de Instrucción número 8 de Palma ha dictado un auto por el que ordena a la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Judicial identificar formalmente la titularidad del perfil en la red social X «@Balti Picornell». Esta medida busca determinar de forma oficial la «conexión causal» del político con los ataques denunciados, en el marco de unas diligencias previas incoadas por un presunto delito de injurias.

La decisión del magistrado Antonio Rotger, plasmada en una resolución con fecha de marzo de 2026, responde a la admisión a trámite de la querella interpuesta por el diputado nacional de Vox, Jorge Campos. Según el documento judicial, el tribunal considera que los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal. Por ello, además de la investigación policial, el juzgado ha citado a Campos para que ratifique la querella y proceda al ofrecimiento de acciones legales, uniendo a la causa toda la documentación aportada por su defensa, dirigida por el abogado Eduardo Luna.

El origen de este procedimiento se encuentra en los insultos que Picornell habría proferido de manera continuada a través de las redes sociales, calificando a Campos como «puto nazi». En la querella se argumenta que esta expresión excede los límites de la crítica política amparada por la libertad de expresión, buscando «deshumanizar a la víctima» y atribuirle falsamente una ideología responsable de crímenes de lesa humanidad.

La representación legal de Campos sostiene que estas vejaciones no son un exabrupto aislado, sino una «conducta reiterada, obsesiva y sistemática en el tiempo» que lesiona gravemente la dignidad del diputado. Con el requerimiento a la Policía Judicial, la instrucción judicial avanza para depurar las responsabilidades penales del ex presidente de la cámara autonómica ante estos ataques digitales.

«Si bien la libertad de expresión protege la crítica política, incluso cuando es dura o hiriente, este amparo desaparece cuando las expresiones se convierten en insultos reiterados, desconectados de la crítica legítima y carentes de base fáctica suficiente», recoge el escrito. Además, en el contexto de las redes sociales, la reiteración de insultos adquiere una especial gravedad debido a la «amplia difusión y permanencia de los mensajes», lo que incrementa el daño al honor y la reputación de la persona afectada.

Por si fuera poco, según consta en la querella, la conducta del podemita Picornell no ha quedado en una mera ofensa al honor, sino que ha trascendido al plano de la seguridad personal. En los últimos meses se ha desatado una catarata de reacciones violentas por parte de terceros que han pasado de la injuria a la amenaza real.

Varios usuarios identificados llegaron a insultar y amenazar a Jorge Campos con frases como «A ti también te iremos a buscar, hijo de puta», «Al fascismo se le combate», «No habrá jaulas para tantos pájaros», «Así revientes, hijo de puta», «Rata genocida fascista infrahumana» o «Mis abuelos te hubieran reventado la cabeza a perdigonazos».

Cabe recordar que la jurisprudencia del Tribunal Supremo es muy clara en este asunto al establecer que la reiteración y la desproporción en el uso de expresiones ofensivas agravan la intromisión en el honor, especialmente cuando se trata de insultos que no guardan relación con el debate público o la crítica política.

En el caso de la expresión «puto nazi», su reiteración sistemática en redes sociales no solo incrementa el daño al honor y la dignidad del diputado, sino que también «supera los límites de la crítica legítima, constituyendo en este caso un hecho delictivo».

Presidente del Parlament balear gracias a Francina Armengol

Baltasar Picornell se convirtió en presidente del Parlament balear con los votos del PSOE de Francina Armengol y los independentistas de Més per Mallorca. Ocupó el cargo durante dos años y su mandato estuvo plagado de polémicas, excentricidades y actitudes fuera de lugar.

En su primer año en el cargo, el ex político de Podemos recibió en zapatillas a los Reyes en el Palacio de la Almudaina, y para más inri, al acabar la reunión con el monarca, reveló parte de la conversación tratada con Felipe VI, algo que no está permitido en el protocolo, por lo que acabó pidiendo disculpas.

En su segundo año también acudió al Palacio de la Almudaina, pero no para recibir al Rey como autoridad de Baleares, sino para protestar contra la Corona y exigir la liberación de los políticos presos catalanes por el referéndum ilegal del año 2017.

Recientemente, también decidió ridiculizar a un joven reportero de la televisión pública balear IB3 por lucir una bandera de España en su muñeca. «Ahora empiezo a entenderlo todo un poco, imagino que las pulseritas tienen algo que ver con este declive de nuestra televisión pública», indicó el ex político de Podemos.