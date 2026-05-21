El Grupo Prim ha celebrado este jueves su Día del Inversor en el que ha presentado su nuevo plan estratégico 2026-2031 denominado #LoQueNosImpulsa. El plan establece una hoja de ruta a seis años para continuar transformando la compañía, con el objetivo de alcanzar ventas de 500 millones y un Ebitda de 81 millones en 2031, frente a los 252 millones en ventas y 34 millones de Ebitda registrados en 2025.

La compañía se ha apoyado en el aprendizaje y resultados del anterior plan, que terminó en 2025. Al cierre del 2025, las ventas crecieron un 8% interanual hasta alcanzar 252 millones -147 millones en 2020), el ebitda creció un 27% interanual para alcanzar 34 millones -20 millones en 2020- y el beneficio neto creció un 53% interanual hasta los 16,7 millones de euros. Prim cerró el ejercicio con una posición de caja neta positiva de 7,4 millones de euros, habiendo repartido 42 millones de euros en dividendos desde 2020.

El plan de negocio de Prim se estructura en dos horizontes. El primero, del 2026 a 2028, se centra en la consolidación a través de la mejora de márgenes, integración de adquisiciones recientes y optimización operativa. El segundo horizonte, de 2029 a 2031, persigue la aceleración del crecimiento y el liderazgo europeo en segmentos clave.

El Plan Estratégico se articula también en torno a cuatro ejes estratégicos: fortalecer el core del negocio en tecnologías médicas y movilidad y cuidados de la Salud; operar con excelencia para liberar caja incremental; transformar valor a través de adquisiciones selectivas y nuevos modelos de negocio; y capitalizar el talento como ventaja competitiva sostenible.

El plan de inversión estará centrado en continuar utilizando el crecimiento inorgánico, el cual se plantea como un acelerador del plan. Cada operación tendrá un encaje estratégico claro en las plataformas de Tecnología Médica (TM) o Movilidad y Cuidados de la Salud (MYCS), con disciplina en el retorno exigido.

Para Fernando Oliveros, consejero ejecutivo de PRIM, «el plan está diseñado para continuar creciendo y mejorando la rentabilidad y la generación de caja, a la vez que fortalecemos nuestro liderazgo en el mercado español y europeo. Financiando nuestro crecimiento con la generación propia de nuestro negocio y el uso eficiente de deuda financiera para acelerar nuestra escala».

Prim mantendrá su política de dividendo creciente y sostenible, con un suelo de referencia equivalente al monto del dividendo pagado en 2025. En periodos de mayor actividad de crecimiento inorgánico, el payout se modulará dentro del rango acordado, sin que en ningún caso se reduzca el dividendo en términos absolutos. En 2025 se ha pagado un dividendo de 0,47 euros por acción, equivalente a un payout del 54% y un dividend yield del 3,6%.

Lucía Comenge, presidenta de Prim, ha afirmado a analistas e inversores que «estamos viviendo el momento más transformador de nuestra historia reciente. El nuevo plan estratégico refuerza nuestra capacidad de crecer y, al mismo tiempo, de seguir retribuyendo al accionista. Es la combinación que ha definido siempre a PRIM y que nos ha permito convertirnos en un valor seguro».