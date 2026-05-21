Un influencer pasa 15 días sin móvil y evalúa los cambios en su cerebro: «Sentí ganas de vomitar»

El influencer Yisas Villegas ha contado en su canal un experimento que seguro que interesará a la mayoría, puesto que aborda su adicción al teléfono móvil y al contenido de redes sociales. Tal y como cuenta al principio de este largo vídeo, en los últimos meses se ha dado cuenta de que pasaba infinidad de horas pasando de un vídeo a otros en redes como Instagram y TikTok, perdiendo mucho tiempo en esta actividad que en realidad no le aportaba nada. Este experimento lo ha realizado con una terapia de desintoxicación (que quizás nos vendría bien a todos) y para eso se ha mudado durante esos días a una isla en la que no conocía a nadie, viviendo en un lugar completamente alejado de todos. Sin ordenador y sin conexión a internet, sí que contaba con un teléfono para emergencias, pero se trataba de un modelo de Nokia con el que sólo podía realizar llamadas, teniendo como único extra el poder mandar mensajes SMS de texto, porque tampoco podía utilizar la aplicación WhatsApp debido a que no era un teléfono inteligente.

El experimento no ha sido sólo su sensación; también ha pasado pruebas médicas para saber a ciencia cierta cuáles han sido los cambios que ha experimentado. En un principio, sabía que tenía problemas para concentrarse en hacer una sola tarea (algo muy común en estos momentos) debido a la gran cantidad de estímulos, por lo que buscaba saber si podía centrarse en algo de una vez.

El motivo de su intento de cambio de hábitos

Aunque lo ha utilizado para crear contenido en su canal, lo cierto es que Yisas ha tomado esta decisión por una experiencia personal que le llevó a tener serios problemas de salud. «Tuve una úlcera por estrés hace dos años. En un momento alto de estrés de mi vida paré y me dio, así que espero que no me vuelva a pasar», ha contado a sus seguidores en el vídeo durante una de las consultas médicas a las que ha asistido y que ha grabado para este vídeo.

Tras darse cuenta en los primeros días de que era incapaz de mantener la mente en blanco y de pasar tiempo sin estímulos como los de las redes sociales, también se daba cuenta de que los días eran mucho más largos sin poder utilizar el móvil para entretenerse con plataformas —recordemos que tenía un teléfono para hacer llamadas, por lo que sí podía hablar con amigos y familiares-.

Tras esos 15 días, los resultados en su forma de vivir y en su cerebro se notan. Él mismo ha querido explicar cómo fue la sensación de volver a tocar un smartphone tras días sin él. «Cuando abrí el móvil, pasé de cero a cien, y sentí como una angustia en mi cuerpo. Sentía hasta ganas de vomitar», dice en el vídeo.

Pero no es una sensación. A nivel médico, las pruebas de una neuróloga confirmaban las sospechas. «Al final es el consumo de energía que está haciendo el cerebro. (…) Esto sería un cerebro estresado», decía sobre los resultados del cerebro de Yisas antes del experimento. Una vez pasado el tiempo sin teléfono, su cerebro ha vivido un «efecto tranquilizante o ansiolítico», provocado por la desaparición de las horas infinitas viendo vídeos en redes.

El brutal cambio en su cerebro tras la desintoxicación

Para muchos, el poder pasar minutos haciendo scroll es una actividad relajante y entretenida que hacemos cuando tenemos tiempo libre, viajamos en metro, tren, bus o estamos tranquilamente en el sofá. Pese a que al influencer antes del experimento le relajaba este ocio, tras 15 días le provoca lo contrario.

«Esto es muy interesante y tiene una razón muy lógica: y es que tú venías con un estado estresado, te vas 15 días y lo que consigues son recursos para autorregularte», así explicaba la doctora por qué tras la desconexión se siente incómodo al abrir redes como TikTok e Instagram.

La UE quiere acabar con el ‘scroll’ infinito

La Unión Europea tiene en el punto de mira a TikTok. La plataforma de origen chino (antes conocida como Musical.ly) explotó durante la pandemia y ganó millones de usuarios en todo el planeta gracias a este modo en el que es imposible dejar de ver vídeos, puesto que cuando acaba uno, comienza otro y se tiene la opción de pasar al siguiente en apenas unos milisegundos.

Desde Europa quieren acabar con esta práctica y en el mes de febrero han pedido a la plataforma que tome medidas, debido a que es la más utilizada entre los jóvenes europeos. Aunque por ahora es una advertencia, desde Bruselas han dado un tiempo prudencial para que esta y otras plataformas tomen medidas para evitar el ‘enganche’ a las redes sociales antes de amenazar con multas a gigantes como TikTok, Meta (Instagram, WhatsApp y Facebook) y YouTube (que tiene esa tecnología en sus shorts).