El superyate de 100 millones de euros del magnate del póker que navega este verano por Ibiza

Cada verano, las aguas de Ibiza se convierten en un escaparate de algunos de los yates privados más exclusivos del planeta. Entre ellos destaca este año Synthesis, una embarcación que no pasa desapercibida ni por sus dimensiones ni por el patrimonio de quien la posee. Con un valor estimado de 100 millones de dólares, 74 metros de eslora y una larga lista de comodidades propias de un hotel de lujo, este superyate pertenece a Mark Scheinberg, el multimillonario que hizo fortuna gracias a PokerStars.

Su presencia frente a la costa ibicenca ha vuelto a poner el foco sobre uno de los barcos más exclusivos construidos en los últimos años, una auténtica residencia flotante diseñada para ofrecer el máximo nivel de privacidad y confort mientras navega por el Mediterráneo. Más allá de su espectacular aspecto exterior, el Synthesis es una muestra de ingeniería naval de primer nivel y uno de los grandes protagonistas del verano en Ibiza.

Un superyate de 74 metros valorado en 100 millones

Construido por el prestigioso astillero neerlandés Amels y entregado en 2021, el Synthesis pertenece a la serie Limited Editions 242, una de las gamas más codiciadas del mercado de los superyates. El diseño exterior lleva la firma del reconocido diseñador Tim Heywood, responsable también de algunas de las embarcaciones más espectaculares del mundo.

El barco mide 74 metros de eslora y cerca de 13 metros de manga, unas dimensiones que le permiten situarse entre los grandes yates privados que navegan habitualmente por el Mediterráneo. Su casco de acero, combinado con una superestructura de aluminio y cubiertas de teca, ofrece una estética elegante y unas prestaciones pensadas para realizar largas travesías con total comodidad. Está equipado con motores Caterpillar que le permiten alcanzar una velocidad máxima cercana a los 17 nudos y una autonomía superior a las 4.500 millas náuticas, suficiente para recorrer grandes distancias sin necesidad de repostar.

Un auténtico hotel flotante

Aunque el interior del Synthesis se mantiene prácticamente en secreto por deseo de su propietario, sí han trascendido algunos detalles sobre el nivel de lujo que ofrece a bordo. El yate tiene capacidad para alojar a 12 invitados distribuidos en seis camarotes, atendidos por una tripulación formada por 19 personas que se encargan de que cada detalle funcione a la perfección.

Entre sus instalaciones destacan un amplio jacuzzi situado en cubierta, gimnasio completamente equipado, club de playa con acceso directo al mar, salón de belleza, sauna y un sofisticado sistema de iluminación submarina que convierte al barco en un auténtico espectáculo cuando cae la noche. Tampoco faltan conexión wifi, grandes espacios exteriores para tomar el sol y zonas de descanso diseñadas para disfrutar de la navegación con la máxima privacidad.

Mantener una embarcación de estas características supone un desembolso anual de entre cinco y diez millones de dólares, una cifra que incluye combustible, mantenimiento, salarios de la tripulación, seguros, amarres y revisiones técnicas.

El dueño hizo fortuna gracias al póker ‘online’

Detrás del Synthesis se encuentra Mark Scheinberg, empresario nacido en Israel y criado en Canadá que revolucionó el mundo del juego online al fundar PokerStars junto a su padre, Isai Scheinberg, en 2001. La plataforma terminó convirtiéndose en la mayor página de póker del mundo y, tras su venta en 2014 por cerca de 4.900 millones de dólares, el empresario pasó a formar parte de la lista de las mayores fortunas internacionales.

A diferencia de otros multimillonarios, Scheinberg mantiene un perfil muy discreto. Apenas concede entrevistas y evita aparecer en actos públicos, aunque sí es conocido por su afición a la navegación y por poseer varias propiedades de lujo repartidas por distintos países. El Synthesis es, hasta la fecha, una de las adquisiciones más llamativas de su patrimonio.