El Barcelona recibe la denuncia del Atlético por negociar a sus espaldas el fichaje de Julián Álvarez

La guerra judicial entre Barcelona y Atlético por Julián Álvarez ha comenzado. El club catalán ha recibido este jueves la notificación de la RFEF y la FIFA de la denuncia presentada por los rojiblancos el pasado 30 de junio. Una decisión a raíz de que el Barça abriese negociaciones con el delantero argentino con contrato en vigor con los colchoneros.

Este movimiento se trata de un paso más del procedimiento jurídico y para que el Barcelona pueda presentar alegaciones en los próximos días para defenderse de la acusación. Es por ello que Joan Laporta ya ha puesto el proceso en manos de los servicios de abogacía del club, quienes ya están estudiando el caso para evitar una sanción. Se espera que la denuncia prospere, ya que se trata de una de las muchas ocasiones en las que dos clubes se enfrentan por negociaciones con un futbolista. Pero lo que es evidente es que la relación está completamente rota.

En el Atlético están muy cabreados por el movimiento del Barcelona de aprovechar las declaraciones de Julián en el Mundial cuando dejó caer su deseo de salir del conjunto madrileño: «Nuestra responsabilidad es defender los intereses del Atlético de Madrid y por eso vamos a presentar una denuncia ante FIFA contra el Barcelona por negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido», expresó Miguel Ángel Gil Marín antes de presentar la denuncia.

El Barcelona mantiene la oferta por Julián Álvarez

Con la oferta del Real Madrid de 150 millones de euros, el Atlético lanzó el mensaje de que el argentino era intransferible, especialmente a los equipos que podrían hacerle competencia en el campeonato español. Sin embargo, los guiños constantes del Barcelona después de la famosa frase de que «quería cumplir su sueño».

Joan Laporta ya confirmó que aún existe la oferta al Atlético encima de la mesa, aunque no para siempre: «No le vamos a bailar la música a nadie. Vamos a marcar el ritmo nosotros. Esa oferta no es sine die y en su momento diremos hasta cuándo la mantenemos vigente. Esa oferta la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que le gusta al entrenador y a la dirección deportiva. La oferta es de una cuantía muy importante, pero no será ilimitada. La última vez que hablamos con Miguel Ángel Gil Marín fui muy claro. Hubo, en principio, una confusión sobre la oferta que hicimos. Se lo aclaré; y desde entonces no hemos avanzado más», explicó hace unas semanas.

Aún no han retirado la oferta, pero en la dirección deportiva estudian ya otras alternativas para la delantera. El deseo prioritario sigue siendo Julián Álvarez, pero la mala relación con el Atlético y con una denuncia de por medio hace que el escenario sea poco optimista para que el delantero acabe en el Camp Nou.