El Barça, atento a un ‘palanca’ inesperada con el fichaje de Abde por la Roma

El Barça está muy atento a la situación actual de Abde en el Real Betis, al que está siguiendo muy de cerca la Roma. El club italiano quiere reforzarse con un extremo de garantías este verano de cara a un nuevo asalto a la Champions League esa próxima campaña y tiene entre sus objetivos al internacional marroquí, ex del Barça, por el que el club culé aún guarda un jugoso porcentaje de una futura venta: un 20%.

Ha sido una tónica bastante habitual en el Barça. Vender a activos jóvenes ha sido algo habitual en la última década, producto de La Masía que vende y del que normalmente suele guardarse tanto una opción de recompra como un porcentaje de una futura venta, regando de dinero años posteriores en muchos de los casos.

En esa tesitura está también el nombre de Abde. El Barça se desprendió definitivamente del extremo en la temporada 23/24, rumbo al Betis por unos 7,5 millones de euros. En su caso se trata de un futbolista que estuvo poco tiempo en La Masía, pasó por la cantera del Elche y sobre todo del Hércules antes de ser captado para el filial blaugrana. Estuvo cedido un año en Osasuna y fue el Betis el que apostó por él. Hasta ahora.

Su rendimiento en los últimos años en el Betis está dando que hablar. Abde es uno de esos extremos de corte antiguo, desequilibrantes, capaz de desbordar constantemente y generar muchas situaciones de peligro. Además de un gran asistente, tiene un gran golpeo. Es un futbolista llamativo, de los que te hace fijar la mirada en él y es lógica que en Europa comiencen a preguntarse porque no está en un club un escalón por encima. Ahí entra la Roma.

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El interés de la Roma en estos momentos es solamente eso, interés. El club italiano ha preguntado por el marroquí y de momento se ha topado con un Betis férreo, que cuenta con Abde –con contrato hasta 2029 y cláusula de 60 millones– al que no quiere vender por menos de 50 millones de euros, tal y como apunta Mundo Deportivo.

No es para menos, Abde logró la pasada temporada con el Betis unos números sorprendentes. En 43 partidos sumó nada más y nada menos que 15 goles y 13 asistencias, una participación altísima en los goles de un equipo que demostró buen fútbol. No le pudimos ver en el Mundial, debido a una lesión en un partido previo a la cita mundialista, pero apuntaba a ser una de las sensaciones de Marruecos. Se recupera de un esguince de rodilla del que estará recuperado pronto.

Así, con todo esto, su futuro en estos momentos está en el aire. La Roma se interesa por él pero no está dispuesta a soltar en estos momentos tal cantidad por un futbolista. 50 millones es una cuantía complicada para casi cualquier club, sobre todo si no está bajo el paraguas de la Premier League. Abde está tasado, según Transfermarkt, en 40 kilos, una cifra que sigue siendo alta. El Barça, a la espera, contemplativo ante la oportunidad de llevarse un pellizco por un jugador que le costó dos millones y solamente le ha dado rédito.