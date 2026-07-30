Dos expertas coinciden en el truco contra el encrespamiento: «Usa peines de púas anchas»

El verano puede convertirse en uno de los momentos más complicados para mantener el cabello bonito, brillante y bajo control. La combinación de humedad, sol, cloro y sal del mar afecta directamente a la fibra capilar, haciendo que el pelo pierda hidratación, se vuelva más rebelde y aparezca uno de los problemas beauty más comunes: el temido encrespamiento o frizz. Aunque muchas personas piensan que el pelo encrespado es una característica exclusiva de las melenas rizadas u onduladas, la realidad es que cualquier tipo de cabello puede sufrir frizz, especialmente cuando está seco, dañado por herramientas de calor, sometido a coloraciones o expuesto durante horas a factores externos. El resultado es una melena con menos brillo, más volumen descontrolado y una textura difícil de manejar. La solución, según dos expertas, no consiste en intentar cambiar la naturaleza del cabello, sino en devolverle hidratación, proteger la fibra capilar y adaptar la rutina de cuidado a las necesidades del verano. La estilista capilar Noelia Jiménez explica que uno de los gestos más sencillos puede marcar la diferencia a la hora de evitar el encrespamiento:

«Si quieres evitar el encrespamiento y el frizz en verano, utiliza peines de púas anchas cuando el cabello esté mojado»

Este pequeño cambio ayuda a reducir la fricción, evitar roturas y disminuir la electricidad estática, tres factores que favorecen que el cabello se encrespe. El momento del desenredado es especialmente importante porque el pelo mojado es más frágil y vulnerable, por lo que necesita herramientas que permitan trabajar la melena con suavidad.

La hidratación, la clave para un cabello sin frizz

Uno de los errores más habituales es pensar que el encrespamiento se combate únicamente aplicando aceites o productos que aporten peso. Sin embargo, los especialistas coinciden en que la mayoría de los cabellos con frizz tienen un problema de hidratación.

Como explica Noelia Jiménez, «uno de los errores más comunes es pensar que el encrespamiento se combate únicamente con aceites o productos pesados y en realidad, la mayoría de los cabellos encrespados están deshidratados».

Cuando la fibra capilar pierde agua, busca recuperar esa hidratación en el ambiente, especialmente en lugares húmedos. Esto provoca que la cutícula se abra y el cabello aumente su volumen de forma irregular. Por eso, durante los meses de verano es fundamental apostar por tratamientos hidratantes que ayuden a sellar la cutícula y mantener el pelo más flexible, suave y brillante.

La tendencia actual ya no busca un cabello completamente rígido o excesivamente pulido, sino una melena natural, con movimiento y aspecto saludable. Las ondas suaves, los secados menos agresivos y los acabados con textura natural se convierten en grandes aliados para sobrevivir al verano.

El peine adecuado puede cambiar la salud del cabello

Además del cuidado con productos, las herramientas que utilizamos a diario tienen un papel fundamental. La doctora Ana Rodríguez-Villa, dermatóloga y experta capilar del Instituto Médico Ricart, recomienda «desenredar el cabello con un peine de púas anchas y evitar los cepillos metálicos que generan fricción y electricidad estática».

Los especialistas aconsejan comenzar siempre por las puntas y avanzar poco a poco hacia la raíz, evitando tirones que puedan debilitar la fibra. Elegir un peine adecuado es un gesto sencillo que puede ayudar a conservar una melena más fuerte y reducir el encrespamiento.

El protector solar capilar, un imprescindible del verano

Al igual que protegemos la piel frente al sol, el cabello también necesita protección frente a los rayos UV. La exposición prolongada puede deteriorar la cutícula, apagar el color y aumentar la sequedad, especialmente en cabellos teñidos, con mechas o sensibilizados. Por eso, los expertos recomiendan utilizar productos con protección solar y térmica antes de la exposición al sol, especialmente durante jornadas de playa o piscina. Estos productos ayudan a crear una barrera frente a agresiones externas como el sol, el cloro y la sal, responsables de una mayor deshidratación.

Menos calor y más textura natural

Durante el verano, abusar de planchas, secadores y herramientas térmicas a altas temperaturas puede empeorar el problema. El cabello ya está más sensible por la exposición solar, por lo que añadir calor excesivo puede aumentar la sequedad y favorecer todavía más el frizz.

La recomendación de ambas profesionales es apostar por peinados más naturales, secados suaves y limitar el uso diario de herramientas térmicas. Respetar la textura propia del cabello permite conseguir una melena más bonita y fácil de mantener. Entre los gestos diarios que ayudan a controlar el encrespamiento destacan no frotar el cabello con la toalla, aplicar productos antifrizz sobre el pelo húmedo, evitar el exceso de aceites y dormir con una funda de satén o seda para reducir la fricción nocturna.