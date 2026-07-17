Un farmacéutico experto acaba con el mito del agua fría: «Sólo deja residuos en el pelo y por eso se ve brillante»

Las rutinas capilares conforman uno de los procesos más seguidos por redes sociales. Por eso, numerosas personas deciden seguir consejos como lavarse el cabello con agua fría, ya que piensan que ayuda a sellar la cutícula y aporta más brillo. Además, la creencia de evitar la caída del cabello realizando este uso del agua es contraproducente. El farmacéutico y divulgador especializado en dermocosmética, Héctor Núñez, afirma que esta actividad no modifica la estructura de la fibra capilar ni sella la cutícula y concluye que el brillo que se produce tiene otra explicación. Un profesional que encuentra en su perfil de redes sociales, denominado cosmetocrítico, un espacio donde aporta soluciones y productos relacionados con la cosmética.

El brillo capilar

El especialista cuenta que el efecto de pelo brillante no se debe a una mejora del estado del mismo, sino a que el agua fría elimina en menor cantidad la parte grasa de productos como acondicionadores o mascarillas. Por lo tanto, la consecuencia principal es que permanecen más residuos sobre la superficie del cabello, creando una película que refleja mejor la luz y hace que el pelo parezca más brillante de forma temporal. Además, la fibra capilar quedaría desprotegida.

¿En qué afecta la temperatura del agua?

Héctor Núñez afirma que el cabello está formado por tejido muerto. Esto hace que la temperatura del agua utilizada durante el lavado no pueda alterar su estructura ni reparar posibles daños. A su vez, sí aconseja evitar temperaturas muy altas porque el agua muy caliente puede resecar el cuero cabelludo y favorecer la pérdida de hidratación del cabello. Además, un lavado con agua templada es suficiente para limpiar el pelo y retirar los restos de productos de cosméticos.

Los mitos

Otra creencia generalizada y que corresponde a un mito sería la de pensar que lavar el pelo todos los días produce grasa. El experto asegura que la producción de suciedad depende de factores biológicos y hormonales, no de la frecuencia con la que se lave el cabello. Por ello, la recomendación es limpiar el cuero cabelludo cuando lo requiera, adaptándolo a cada persona. Además, la idea de cortar las puntas para que el pelo crezca más fuerte o rápido no es real, expone Núñez. El crecimiento del cabello depende de la genética, hormonas y salud del folículo piloso. Esto hace que cortar sólo las puntas evite que el daño se extienda por la fibra capilar.

El caso de la mascarilla y acondicionador

Uno de los errores más frecuentes, relacionado con los productos capilares, es utilizar la mascarilla y el acondicionador de forma desconocedora. Ambos productos ayudan a mejorar el aspecto del cabello, pero hay que tener en cuenta que no tienen la misma composición ni los mismos objetivos. Por un lado, los acondicionadores proporcionan una hidratación más ligera y facilitan el desenredado y, por otro lado, las mascarillas contienen una mayor cantidad de agentes nutritivos y están enfocadas para pelos más secos, dañados, tintes o herramientas de calor. Además, estos dos productos deben aplicarse de medios a puntas.

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La clave

Los especialistas corroboran que para mantener un cabello saludable depende más de una buena rutina y no tanto de productos populares. Por ello, la utilización de productos adaptados al tipo de pelo, proteger la fibra del calor, limitar el uso de herramientas térmicas y mantener limpio el cuero cabelludo son hábitos que tienen más importancia que terminar la ducha con agua fría.