Ni tirantes ni palabra de honor: los tops de Zara elegantes y fresquitos que estilizan los hombros y arrasan este verano

Con las olas de calor encima, los tops se convierten en una de las prendas imprescindibles del armario femenino. Su versatilidad, frescura y facilidad para combinar con faldas, pantalones o shorts los posicionan como grandes protagonistas de los looks estivales. Esta temporada, las tendencias apuestan por diseños con tejidos naturales, detalles románticos, estampados llamativos y cortes favorecedores que aportan personalidad a cualquier conjunto. Como los tops de Zara elegantes.

La marca vuelve a destacar con modelos que reúnen estilo, comodidad y las últimas tendencias de la moda, ofreciendo opciones para todo tipo de ocasiones, desde un paseo por la ciudad hasta una cena al aire libre. Los nuevos tops de Zara reflejan las principales corrientes de la moda para este verano: siluetas asimétricas, acabados con encaje, bordados artesanales y colores que evocan el buen tiempo.

Los tops de Zara elegantes y fresquitos

La firma apuesta por tejidos ligeros como el algodón y propuestas semitransparentes que aportan un aire sofisticado sin renunciar a la comodidad.

Además, sus diseños permiten crear estilismos tanto informales como elegantes con solo cambiar los complementos. Estos tres modelos destacan por su diseño actual, la calidad de sus materiales y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos.

Top de rayas asimétrico

Escote recto

El escote recto del top de rayas asimétrico, disponible por 17,95 euros aporta un acabado limpio y moderno que favorece diferentes tipos de silueta. Además, permite lucir collares llamativos o llevar la prenda sola como protagonista del estilismo.

Tirantes finos ajustables

Los tirantes pueden regularse para conseguir un ajuste personalizado, mejorando la comodidad y adaptándose a diferentes alturas y preferencias de uso.

Bajo asimétrico

El diseño del bajo rompe con las líneas tradicionales y añade un toque contemporáneo al conjunto. Este detalle estiliza visualmente la figura y aporta movimiento al look.

Confeccionado en hilatura de algodón

El tejido principal está elaborado con algodón 100 %, una fibra natural que destaca por su suavidad, transpirabilidad y comodidad. Gracias a este material, el top resulta fresco y agradable al contacto con la piel, convirtiéndose en una opción ideal para los días de más calor.

Composición: 100% algodón en exterior y forro

Tanto el exterior como el forro están confeccionados íntegramente en algodón, lo que garantiza una mayor comodidad, una buena circulación del aire y una agradable sensación de frescura durante todo el día.

Top halter estampado con bordados

Cuello halter: tops de Zara elegantes

El diseño halter deja los hombros al descubierto y realza la zona del cuello, ofreciendo una silueta estilizada y muy favorecedora para ocasiones especiales o estilismos de noche.

Escote en pico

El top estampado con bordados, disponible por 29,95 euros, presenta un escote en forma de V que ayuda a alargar visualmente el cuello y aporta un toque femenino que combina perfectamente con el corte del diseño.

Tejido semitransaparente

Está confeccionado con un tejido ligero y semitransparente que aporta movimiento y un acabado sofisticado, perfecto para crear looks frescos y elegantes durante el verano.

Aplicación de abalorios: tops de Zara elegantes

Los detalles decorativos de abalorios añaden textura, brillo y un acabado artesanal que convierte al top en una prenda con personalidad propia y un aire bohemio.

Cierre con lazada en el cuello

La lazada permite ajustar la prenda cómodamente y añade un detalle decorativo que realza el estilo delicado del diseño.

Exterior y forro 100% poliéster

Tanto el tejido exterior como el forro están confeccionados en poliéster, un material ligero que ayuda a mantener la forma de la prenda, facilita el secado y ofrece una buena resistencia al uso frecuente

Top con encaje y volante

Escote cuadrado

El diseño del escote del top con encaje y volante, disponible por 25,95 euros, aporta un estilo romántico y elegante, enmarca el cuello y la clavícula y resulta favorecedor para diferentes tipos de cuerpo.

Diseño de manga sisa

Al prescindir de mangas, el top ofrece una mayor libertad de movimiento y una sensación de frescura, ideal para los días de temperaturas elevadas.

Detalle de encaje combinado a tono

El encaje integrado en el diseño añade un acabado delicado y femenino, aportando textura y sofisticación sin romper la armonía cromática de la prenda.

Forro interior en diferente tejido

El forro mejora la comodidad y evita transparencias, proporcionando un ajuste más agradable y una mayor calidad en el acabado.

Bajo con volante

El volante aporta volumen y movimiento, creando una silueta más dinámica y un aire romántico que sigue siendo tendencia esta temporada.

Cierre frontal con botones forrados

Los botones revestidos con el mismo tejido ofrecen un acabado cuidado y elegante, reforzando la estética refinada del diseño.

Composición

El tejido principal es 100 % algodón, mientras que el tejido secundario combina un 75 % de algodón y un 25 % de poliamida para aportar resistencia al encaje. El forro también es 100 % algodón, garantizando una mayor suavidad, transpirabilidad y confort durante su uso.