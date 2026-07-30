El tiburón blanco más grande del mundo (4,27 metros) tiene un GPS integrado y se está acercando a una de las playas más turísticas de EEUU

Un ejemplar bautizado como Contender viene protagonizando titulares norteamericanos desde comienzos de 2025, cuando un equipo de científicos lo interceptó frente a las costas de Florida y Georgia. Desde entonces, se lo conoce en varios medios como el tiburón blanco más grande del mundo jamás rastreado con tecnología satelital en el océano Atlántico.

Su recorrido, monitoreado casi en tiempo real gracias a un pequeño transmisor instalado en la aleta dorsal, volvió a activarse hace pocos días con una señal que marca un rumbo muy concreto hacia el norte, justo en plena temporada alta de turismo playero.

¿Hacia qué playa turística de EEUU se dirige el tiburón blanco más grande del mundo?

Como se anticipó al principio, el protagonista de esta historia es un macho adulto de tiburón blanco apodado Contender, considerado por buena parte de la prensa internacional como el tiburón blanco más grande del mundo jamás rastreado con tecnología satelital en el Atlántico.

Mide 4,27 metros y pesa 770 kilos, un tamaño que lo convierte en el ejemplar macho más grande jamás marcado y liberado por la organización científica OCEARCH en esa región del océano.

Su última señal, registrada a fines de julio de 2026, lo ubicó frente a la costa de Carolina del Norte, avanzando hacia el noreste de Estados Unidos.

Ese rumbo apunta directo hacia Cape Cod, en Massachusetts, una península turística de playas muy concurridas donde miles de familias veranean cada año.

¿Cómo funciona el GPS que lleva instalado este tiburón blanco?

El animal no lleva un GPS convencional, sino una etiqueta satelital conocida como SPOT, colocada en su aleta dorsal en enero de 2025, cuando un equipo de OCEARCH lo interceptó a unas millas de la costa de Florida y Georgia.

El dispositivo solo transmite su posición cuando la aleta rompe la superficie del agua, momento en que envía una señal a un satélite.

Ese sistema explica por qué el tiburón blanco desaparece de los radares durante semanas o meses, hasta que vuelve a asomar y su ubicación se actualiza en el rastreador público de OCEARCH, disponible de forma gratuita para cualquiera que quiera seguir sus movimientos casi en tiempo real.

¿Por qué este tiburón blanco es considerado el más grande jamás registrado?

Contender tiene una edad estimada de treinta años, todo un veterano dentro de su especie. Los machos de tiburón blanco suelen alcanzar la madurez sexual recién a los 26 años, con una longitud media de 3,5 metros, así que sus 4,27 metros lo colocan muy por encima del tamaño habitual para un ejemplar de su sexo.

No es, en rigor, el tiburón blanco más grande jamás visto en todo el planeta (ese récord suele atribuirse a hembras de gran tamaño avistadas en el Pacífico), pero sí es el macho de mayor envergadura jamás marcado y seguido científicamente en todo el Atlántico occidental.

En este sentido, el gran tiburón blanco más grande jamás registrado y visto con vida en el planeta es una hembra famosa llamada Deep Blue, de unos 6 o 7 metros de largo y un peso estimado de 2,5 toneladas.

¿Debe preocuparse quien va a nadar en las playas de Cape Cod?

La llegada de tiburones blancos a esta zona no es una novedad. Desde que en 1972 una ley federal prohibió cazar focas en Estados Unidos, la población de estos mamíferos se recuperó frente a las costas de Massachusetts, y los tiburones blancos las siguen hasta la orilla en busca de alimento, sobre todo entre agosto y octubre.

Las autoridades locales insisten en que un ataque a una persona sigue siendo un hecho anecdótico: solo se registraron cinco episodios en la zona desde 2012.

Aun así, hay protocolos activos, como cierres preventivos de playas (Chatham es la más afectada) y la aplicación Sharktivity, que avisa en tiempo real cuándo se detecta un ejemplar cerca de la costa.

Mientras tanto, Contender sigue nadando rumbo al norte, ajeno a que su próxima aparición en la superficie puede volver a poner en alerta a miles de bañistas a lo largo de la costa este de Estados Unidos.