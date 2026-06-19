Es oficial: el Gobierno da hasta 22.000 euros para reformar tu casa si en ella vive una persona mayor de 65 años o con discapacidad

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado por el Gobierno el pasado mes de abril recoge ayudas que pueden ser de hasta 22.000 euros para los vecinos mayores de 65 años o que tengan una discapacidad y quieran hacer obras para mejorar la accesibilidad de la vivienda. Los propietarios podrán recibir subvenciones a partir de 18.000 euros en función de los requisitos que cumplan las personas que vivan en la comunidad y la antigüedad del edificio. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las ayudas del Gobierno para reformar tu casa.

La España de Pedro Sánchez tiene muchos problemas y puede que el más importante, escándalos de corrupción aparte, sea el de la vivienda. Las últimas políticas intervencionistas llevadas a cabo por el Gobierno no han hecho más que subir el precio hasta alcanzar récords históricos y, pensando en las elecciones, ahora se han sacado de la manga el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, en el que invertirán nada más y nada menos que 7.000 millones de euros para seguir disparando la deuda del país, que ya es de 1,7 billones de euros, un 101% del PIB.

El Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, tiene como objetivo regular las ayudas destinadas a aumentar la vivienda social y asequible, pero también introduce una serie de subvenciones para la rehabilitación de edificios. Esto incluye obras para mejorar la accesibilidad y la habitabilidad, con especial atención a las personas mayores y vulnerables. Los mayores de 65 años o los que tengan una discapacidad acreditada podrán recibir hasta 22.000 euros para adaptar la casa o edificio a su situación.

Hasta 22.000 euros para reformar la casa

Estas obras de accesibilidad tienen que ver con la instalación de ascensores en comunidades de edificios, salvaescaleras o rampas para que puedan acceder las personas con movilidad reducida. Estas obras también incluyen automatismos para la apertura de puerta o cualquier medida de accesibilidad que facilite la autonomía y la vida de personas con movilidad reducida. Estas ayudas están recogidas en el artículo 99 del Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, que entrega «13.000 euros por vivienda y 145 euros por metro cuadrado de superficie construida de local comercial u otros usos compatibles en planta baja». Estas ayudas se incrementarán en función de la edad o grado de discapacidad de las personas.

Hasta 18.000 euros por vivienda si reside en el edificio una persona que acredite una discapacidad con un grado reconocido igual o superior al 33 % o mayor de 65 años.

Hasta 20.500 euros por vivienda si reside en el edificio una persona que acredita una discapacidad con un grado reconocido igual o superior al 65 %.

«Asimismo, esta ayuda se podrá incrementar hasta 22.000 euros por vivienda cuando las actuaciones tengan por objeto garantizar la plena accesibilidad universal del inmueble para hacerlo practicable a personas con discapacidad, independientemente de si residen en él en el momento de la solicitud, con el fin de incrementar el parque de vivienda accesible disponible», informa el artículo 99 de esta norma que se puede leer en el Boletín Oficial del Estado.

Además de cubrir el 70% del coste de la actuación, de, por ejemplo, colocar un ascensor en un bloque de edificio, este porcentaje se incrementará hasta el 80% si en la vivienda o edificio reside una persona con discapacidad con un grado reconocido igual o superior al 33 % o mayor de 65 años. Para poder acceder a estas ayudas, el edificio tendrá que cumplir con una serie de requisitos que son los siguientes: