Alerta de un economista experto por lo que va a pasar con la vivienda en España: «La clase media-alta…»

El economista Gonzalo Bernardos se ha pronunciado recientemente a través de las redes sociales sobre la situación de la vivienda en España. El profesor de economía de la Universidad de Barcelona y tertuliano en programas de televisión ha informado sobre la disminución de la demanda en las principales ciudades de España y ha dejado claro que la clase media-alta ya no está dispuesta a pagar por encima del precio de mercado. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la situación de la vivienda en España.

La España de Pedro Sánchez tiene muchos problemas y uno importante tiene que ver con la vivienda. Las políticas intervencionistas realizadas por el Gobierno no han hecho más que subir los precios, acrecentando el problema, y los datos están ahí: en el mes de mayo el precio de la vivienda volvió a marcar un récord histórico tras llegar hasta los 2.795 euros el metro cuadrado. Esto tras incrementarse un 16,9% interanual y un 4,5% en los últimos tres meses, y un 1,7% con respecto al mes anterior.

El precio de la vivienda usada en España sigue disparado y esto sigue siendo una losa para los jóvenes (y ya no tan jóvenes) que no se pueden permitir el acceso a una vivienda, principalmente en las ciudades más importantes de nuestro país. Esto también sucede con los precios del alquiler, que han subido un 12,16% en el último año hasta llegar a los 14,76 euros por metro cuadrado. Todo ello pese a las últimas medidas del Gobierno, que se está comprobando que no funcionan.

Gonzalo Bernardos y la vivienda en España

Sobre la situación de la vivienda en España, se ha vuelto a pronunciar un Gonzalo Bernardos que ha lanzado a través de las redes sociales un mensaje de aviso sobre el descenso de las ventas en las principales ciudades de España. El profesor de economía de la Universidad de Barcelona y tertuliano en programas de televisión ha dejado claro que la clase media-alta ha dado la espalda a estos precios exacerbados.

«La demanda de clase media-alta en Madrid, Barcelona y Valencia no está dispuesta a pagar los elevados precios que piden los propietarios. Resultado: disminución de las ventas en las tres ciudades. 2.º semestre 2025: a) Madrid: 15,4% anual; b) Barcelona: 10,8%; c) Valencia: 7,2%», ha escrito este experto en economía en las redes sociales.

La demanda de clase media – alta en Madrid, Barcelona y Valencia no está dispuesta a pagar los elevados precios q piden los propietarios. Resultado: disminución de las ventas en las tres ciudades. 2º semestre 2025

a) Madrid: 15,4% anual

b) Barcelona: 10,8%

c) Valencia: 7,2% 👇 — Gonzalo Bernardos (@GonBernardos) May 18, 2026

Gonzalo Bernardos ha dejado claro en una secuencia de mensajes que: Lo que pasa en Madrid, Valencia y Barcelona no puede proyectarse al resto del país. No obstante, debido a las repercusiones de la guerra contra Irán, las transacciones de viviendas disminuirán alrededor de un 8% en 2026″. «El precio de la vivienda seguirá subiendo (alrededor del 5%) debido a la gran brecha existente entre demanda y oferta, pues las viviendas nuevas iniciadas en 2026 no llegarán a las 200.000», ha comentado.

Este experto en economía también ha respondido a algunos seguidores que se han quejado de las pocas dimensiones y los altos precios de la vivienda en España. «La vivienda de 40 metros es la primera vivienda, pero no la definitiva. La clave es acceder al mercado de propiedad. Una vez lo has conseguido, con el tiempo y con esfuerzo puedes conseguir un piso que se ajuste a tus deseos. Si sigues viviendo de alquiler, no», ha dicho.