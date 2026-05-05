La reflexión de Gonzalo Bernardos, economista, sobre el paro en España: «Hay una parte de la población que prefiere cobrar la prestación que trabajar»

Los españoles cuentan con varias preocupaciones en su día a día. Desde el acceso a la vivienda hasta las pensiones están generando un malestar general en el país. Sin embargo, una de las cosas que más inquieta es, sin lugar a duda, el desempleo. En ese sentido, el economista Gonzalo Bernardos ha mostrado su perspectiva haciendo una observación interesante.

«Hay una parte de la población que no quiere trabajar y que cuando hace las cuentas prefiere cobrar la prestación por desempleo que trabajar, porque como el salario es tan bajo, no le sale a cuenta», asegura.

El profesor de la Universidad de Barcelona busca llamar a la calma tras los datos publicados en los último meses, en las que el crecimiento del empleo del año interior con 527.600 personas más empleadas. En España, la tasa de paro aumentó al 10,83% en el primer trimestre de 2026, con 2,71 millones de desempleados, registrando el mayor incremento desde 2013.

Reflexión de Gonzalo Bernardos

Gonzalo Bernardos se ha mostrado claro en su intervención en el programa de La Sexta Más Vale Tarde en cuanto a la prestación de desempleo. «El poder adquisitivo de los salarios es casi idéntico. Muchos incentivos para que la gente trabaje tampoco los hay», aseveraba el economista. Con esto, Bernardos denuncia la necesidad de unas medidas que sean más efectivas para combatir esta situación.

Una de sus propuestas era reforzar la inversión en el sector de la sanidad. Con ello, se abre la posibilidad de nuevas contrataciones mientras se atiende a las listas de espera de pacientes a las que se enfrenta la ciudadanía. Esto provocaría una solución a gran parte del problema, disminuyendo la vulnerabilidad económica en algunos casos.

A pesar de todo ello, Gonzalo Bernardos indica que «creo que este año, a pesar de todo, vamos a generar más de 500.000 nuevos puestos de trabajo» y anima a ver los datos desde otra perspectiva ya que «en el último año el empleo ha crecido en 527.600 personas».