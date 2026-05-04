El Ministerio de Vivienda ha presumido este lunes de que la construcción de viviendas en España marcó récord a finales de 2025, pero para ello ha utilizado el dato de viviendas libres iniciadas y ha omitido la cantidad de viviendas de protección oficial (VPO) o que está desarrollando el Gobierno en el país.

El Observatorio de Vivienda y Suelo publicado este lunes destaca que durante el cuarto trimestre del año se iniciaron las obras de 34.200 viviendas libres, lo que supone un incremento del 14,5% con respecto a la cifra del mismo trimestre del año anterior y su mejor dato en un cuarto trimestre en 17 años,

El Departamento que dirige Isabel Rodríguez además, ha querido poner el foco en que la rehabilitación, la actividad inmobiliaria y la financiación a la compra de vivienda también marcaron máximos de los últimos años.

De hecho, han señalado que las compraventas alcanzaron su máximo para un cuarto trimestre desde 2007 y las hipotecas, su máximo en los últimos 15 años con 200.441 transacciones. Sin embargo, lo cierto es que las ventas de vivienda usada constituyeron el 90% del total.

Junto a ello, las hipotecas sobre vivienda crecieron un 8,7% con respecto al mismo trimestre del año anterior, hasta un total de 133.358, su mayor dato trimestral de los últimos 15 años. La media por vivienda fue de 169.827 euros, mientras que el importe total prestado ascendió a 22.648 millones de euros, lo que representa un aumento interanual del 21,5%.

El Ministerio ha resaltado que la proporción de hipotecas en relación el número de operaciones de compraventa escrituradas se situó en el cuarto trimestre de 2025 en el 66,5%, el porcentaje más elevado registrado en un cuarto trimestre de los últimos 14 años.

Sube el precio un 13% en un año

El informe también refleja que el precio medio de la vivienda libre subió un 13,1% interanual en el cuarto trimestre de 2025, situándose en 2.230 euros por metro cuadrado. En lo que respecta a la compra de vivienda por extranjeros, ésta supone en torno a un 13,52% del total.

Por nacionalidades, destacan una vez más los compradores de Reino Unido, Países Bajos y Alemania, que representan, respectivamente, el 7,9%, el 6,8% y el 6,7%, sobre el total de los extranjeros compradores.

En lo que respecta a la rentabilidad del alquiler, en los últimos años se ha observado una progresiva caída de la misma, desde el máximo registrado a comienzos de 2018, cuando se situó en el 4,09%, hasta situarse en el 3,05% en el cuarto trimestre de 2025, según los datos proporcionados por el Banco de España.