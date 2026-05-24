La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado para el próximo viernes, coincidiendo con la Campaña de la Renta, un paro parcial de una hora en Hacienda para reclamar un aumento de plantilla, mejores condiciones laborales y el cumplimiento de los acuerdos firmados al Gobierno de Sánchez.

El pasado 6 se mayo, el sindicato se manifestó frente a la Secretaría de Estado de Hacienda y las movilizaciones continuaron el 13 de mayo y, ahora, el 29 de mayo, con la convocatoria de paro parcial de una hora, para culminar el 8 de junio con una huelga general en todos los centros de trabajo.

Precisamente el viernes, 29 de mayo, la Agencia Tributaria abrirá el plazo para que los contribuyentes puedan solicitar cita previa para la atención presencial de la Campaña de la Renta y Patrimonio 2025, si bien la asistencia en oficinas arrancará el 1 de junio.

Estas movilizaciones contra la Agencia Tributaria son consecuencia del «bloqueo» de este organismo a la negociación en diferentes asuntos en materia de condiciones laborales, como la implantación de carrera administrativa y profesional, regulación del teletrabajo o que la plantilla del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) sea considerada profesión de riesgo.

En concreto, el sindicato ha recordado también que en 2024 se firmó un acuerdo con la Agencia Tributaria en la que se comprometió a revisar la carrera profesional de todos los empleados, que desde 2019 mantiene bloqueada con la pérdida retributiva correspondiente.

Además, CSIF denuncia la falta de efectivos en la Agencia Tributaria y que la plantilla se encuentra superada y al límite. Actualmente hay en torno a 28.000 trabajadores y los cálculos de CSIF, en base a los estudios de la OCDE, apuntan a que «como mínimo para tener una estructura eficaz en la lucha contra el fraude» la plantilla tendría situarse entre los 32.000 y los 33.000 empleados.