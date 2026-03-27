A falta de tres datos para cerrar el mes, el índice de referencia para las hipotecas variables ha marcado 15 sesiones al alza. El último dato registrado del euríbor ha sido del 2,820%, lo que sitúa la media mensual en el 2,514%.

A estas alturas ya es evidente que el euríbor va a cerrar con una subida importante, tanto a nivel mensual como interanual. Esto se traduce en la primera subida en las cuotas de las hipotecas variables con revisión anual en dos años.

Además, dada la tendencia actual, con la cifra diaria muy por encima del nivel medio mensual, es más que probable que acabe el mes con una cifra superior que oscilará entre el 2,55% y el 2,6%.

Pedro Ruiz, analista de kelisto, apunta que si Estados Unidos ataca Irán por vía terrestre, algunas de sus islas (principalmente Karg) o el Estrecho de Ormuz, el mercado podría sobrerreaccionar y con ello el valor del euríbor.

Con las conversaciones de paz estancadas y sin vísperas del alto al fuego, la recomendación de los analistas es unánime. Aquellos que tengan contratada una hipoteca variable deberían empezar a valorar la opción de cambiarse a una hipoteca fija o mixta, al menos mientras dure el conflicto.

Según datos de Asufin, aproximadamente el 59% del total de hipotecas vivas en España están referenciadas a tipos variables o mixtos, unos 3,32 millones de familias de los 5,62 millones que componen el parque hipotecario total.

Para este grupo, cualquier repunte en el índice se traduce de forma casi inmediata en un incremento de sus cuotas mensuales, reduciendo su renta disponible para el consumo.

Por el contrario, los hogares con blindaje financiero suponen el 41% restante (cerca de 2,3 millones de familias) disfrutan de cuotas fijas.

La experiencia nos brinda como ejemplo la guerra de Ucrania donde el euríbor pasó de estar en negativo en febrero del 2022 hasta el 4,16% de octubre del 2023, una situación que podría repetirse en los próximos meses si la guerra continúa.

Al igual que hace 4 años, la tensión geopolítica y el encarecimiento de la energía reactivan el riesgo de inflación, y eso obliga a replantear el calendario de bajadas de tipos.

Hipotecas variables, toca pagar más

El Banco Central Europeo ha reforzado esa idea: ha mantenido los tipos, pero con un mensaje más duro, anticipando más inflación y menos crecimiento. En ese contexto, el mercado ya asume que los tipos se mantendrán elevados durante más tiempo.

Para las familias, el impacto empieza a ser tangible. Se cierra la etapa de alivio hipotecario de los últimos meses. Con estos niveles de euríbor, las revisiones anuales dejan de generar ahorro y pasan a suponer un encarecimiento de la cuota.

Para quienes revisen hipoteca en marzo, esto podría traducirse en 128 euros de subida al año, y algo más de 10 euros al mes, en revisiones a 12 meses, y de 274 euros al año, y 22 euros al mes en revisiones a 6 meses.

Si las perspectivas siguen siendo malas para abril, el encarecimiento de las cuotas puede alcanzar alrededor de 600 euros al año y sobre 50 euros al mes.

Más allá de la cifra concreta, lo relevante es el cambio de tendencia: se pasa de pagar menos a volver a pagar más.

La banca ya mueve ficha

Este entorno no solo afecta a las cuotas actuales, sino también al acceso a financiación. El ajuste en la oferta hipotecaria suele ser progresivo, pero ya empieza a percibirse.

Las entidades están exigiendo más filtros, mayor selectividad y, si el escenario se consolida, termina trasladándose también a precios y diferenciales.

En este contexto, quienes ya tienen decidida la compra de vivienda no deberían retrasar la firma.

El mercado hipotecario aún ofrece condiciones relativamente competitivas heredadas de meses anteriores, pero ese escaparate podría empezar a cerrarse en las próximas semanas si el euríbor se consolida en estos niveles.

Esperar puede suponer encontrarse con hipotecas más caras y condiciones menos favorables.