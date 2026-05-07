Suena extraño pero es pura química: por qué deberías tener un tarro con romero y azúcar en el baño

En pleno siglo XXI, prácticamente a diario surgen nuevos remedios caseros que nos facilitan el mantenimiento del hogar. Uno de los más populares en redes sociales en las últimas semanas consiste en preparar un tarro con romero y azúcar y colocarlo en el baño para aportar un aroma fresco y reducir la humedad. Al mezclar ambos ingredientes se obtiene una solución económica, fácil de preparar y útil para neutralizar olores sin necesidad de utilizar ambientadores artificiales.

Como muchos otros trucos, éste surge de la sabiduría popular y circular gracias a las redes sociales y al creciente interés por opciones más sostenibles en el ámbito del hogar. A primera vista, mezclar romero y azúcar puede parecer una combinación pensada única y exclusivamente para la cocina, pero su uso también se extiende a otras estancias, como el baño. Y no se trata sólo de creencia y tradición, sino que el éxito de este truco se explica por las propiedades naturales de ambos ingredientes.

Tarro con romero y azúcar en el baño

En el mundo de los trucos caseros existen diferentes soluciones que se han popularizado gracias a su practicidad. Una de las más comentadas actualmente es la mezcla de romero y azúcar, una alternativa sencilla que se puede aprovechar de diferentes maneras dentro del hogar. Esta preparación combina el aroma fresco e intenso del romero con las propiedades del azúcar, conocido por ayudar a absorber olores. El resultado es un remedio muy versátil que ayuda a perfumar el ambiente del baño de forma natural, así como a reducir los malos olores.

Preparar el tarro con romero y azúcar para colocarlo en el baño es muy simple siguiendo estos pasos:

Coloca dos o tres cucharadas de azúcar en un recipiente pequeño. Añade una cucharada de romero, ya sea seco o fresco previamente picado. Mezcla bien todos los ingredientes hasta que queden completamente integrados. De forma opcional, puedes añadir unas gotas de limón o un poco de vinagre para potenciar su efecto y el aroma.

La University of Maryland Medical Center señala que el aroma del romero podría ayudar a mejorar el estado de alerta mental y favorecer una ligera sensación de relajación, dos aspectos que pueden contribuir a preparar el cuerpo para el descanso nocturno.

Precisamente, uno de los principales motivos por los que muchas personas colocan un frasco de romero en el dormitorio está relacionado con el ambiente sensorial. Su aroma herbal y fresco funciona como un ambientador natural, sin necesidad de utilizar productos sintéticos ni fragancias artificiales.

Cómo cuidar la planta

@mijardinfacilenlacasa Cómo cuidar un romero recién comprado (y evitar que se muera). 1. No lo transplantes de inmediato. El romero necesita adaptarse primero. Déjalo 7–10 días en su maceta original para evitar estrés. Error común: transplantarlo el mismo día → se debilita o se seca. 2. Sol: mucha luz, pero sin choque térmico. El romero es planta mediterránea, necesita sol directo. Ideal: 4–6 horas de sol al día. Pero si venía de un vivero sombreado, aclimátalo poco a poco: Día 1–3 → luz brillante sin sol directo Día 4–6 → 1–2 horas de sol Día 7+ → sol normal Evita cambios bruscos. 3. Riego: poca agua (el mayor error es pasarse). El romero detesta el exceso de humedad. Regla clave: Riega solo cuando la tierra esté totalmente seca. En verano: 1–2 veces por semana En invierno: cada 10–15 días En Lima (clima húmedo): aún menos Si dudas, NO riegues. 4. Mucho drenaje (imprescindible) El romero muere más por raíces podridas que por sequía. Asegúrate de que: La maceta tiene orificios. Tiene una capa de piedras o arcilla en el fondo. La mezcla ideal es: 50% tierra + 30% arena gruesa + 20% compost. 5. No lo fertilices al llegar Es una planta que no necesita mucho abono. Si le pones fertilizante recién comprada, la estresas. Abona solo después de 30 días, con muy poco compost o humus. 6. Evita el viento frío y la humedad excesiva El romero ama el aire, pero no el viento helado ni los ambientes muy húmedos. Colócalo donde reciba luz y ventilación, pero no corrientes fuertes. 7. Corta las flores y puntas dañadas Si tu romero tiene puntas secas o flores marchitas, córtalas. Estimula su crecimiento y reduce estrés. Señales de que tu romero está bien: – Hojas firmes y muy aromáticas – Nuevos brotes verdes en las puntas – Tallos rígidos, no flojos – Tierra seca entre riegos Señales de alarma: – Hojas que se caen → exceso de agua – Tallos negros en la base → pudrición – Hojas pálidas → poca luz – Planta “blanda” → raíces dañadas ♬ sonido original – Mi Jardin Fácil en la Casa

El romero, conocido científicamente como Rosmarinus officinalis, es una de las plantas aromáticas y medicinales más utilizadas tanto en la cocina como en remedios naturales y rutinas de belleza.

Esta planta necesita recibir abundante luz natural directa, ya que el sol es fundamental para su crecimiento. Aun así, durante los meses de más calor conviene evitar que permanezca expuesta al sol intenso durante todas las horas centrales del día, porque sus hojas podrían quemarse.

Por otro lado, el romero se puede adaptar tanto a temperaturas cálidas como frescas, aunque se desarrolla mejor en climas templados y cálidos. No suele tolerar bien las heladas, los cambios bruscos de temperatura ni las granizadas. Finalmente, cabe señalar que esta planta es originaria de la región mediterránea, por lo que está acostumbrada a periodos de sequía y no necesita un ambiente demasiado húmedo.