Oficial: Hacienda te puede mandar la «carta del miedo» si has hecho esto en tu declaración

La Agencia Tributaria empezará a enviar cartas a los contribuyentes que ya han presentado la Renta para avisarles de que han cometido errores en la declaración. Hacienda prevé mandar 130.000 cartas en dos fases para corregir los fallos en la declaración: la primera a mediados de mayo y la segunda, a partir de junio.

Hacienda señala que las enviarán a todo aquel que haya modificado los datos aportados por el fisco, «a efectos de que valoren si deben o no presentar una declaración complementaria adaptándose a la información que le consta a la Agencia Tributaria».

El objetivo, señala la Administración, es evitar errores de los contribuyentes de forma voluntaria para evitar una posterior regularización. En 2024, más de 45.000 ciudadanos rectificaron su declaración tras recibir una carta del fisco. Estos avisos pueden alertar sobre irregularidades que pueden derivar en multas entre el 50% y el 150% del importe no declarado.

Declaración de la Renta

Por su parte, Hacienda ha confirmado que hasta el 6 de mayo ya se han presentado casi 8 millones de declaraciones, de las que 1,17 millones tienen resultado a ingresar y 6,3 millones a devolver. De hecho, la Agencia ya ha devuelto el dinero a 4,49 millones de ciudadanos por un total de 3,14 millones de euros.

La Administración advierte a los ciudadanos que revisen el borrador de la declaración, ya que no siempre dispone de todos los datos que estos tienen que incorporar. De la misma manera, pide enfatizar en la revisión de deducciones autónomicas, los inmuebles y sus referencias catastrales.

En caso de recibir la carta, el usuario debe, en primer lugar, acceder a la notificación y recopilar toda la documentación que solicita Hacienda para la declaración. Luego es importante también responder en plazo y, una vez enviada la respuesta, es imprescindible conservar toda la documentación que se haya enviado y una copia del justificante.