Gonzalo Bernardos, economista, sobre la vivienda de obra pública: «El Gobierno ha modificado el CTE y ahora cada piso nuevo costará 18.000 euros más»

Gonzalo Bernardos se ha pronunciado sobre la última medida del Gobierno en materia de vivienda que tiene que ver con el nuevo Código Técnico de la Edificación que, según este experto en economía, hará subir el coste de las viviendas. Según el profesor de economía de la Universidad de Barcelona y tertuliano en programas de televisión, esto podría incrementar el precio de los pisos en España hasta 18.000 euros. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última novedad en lo que respecta a la vivienda.

Mientras la UCO irrumpe en Ferrad, Zapatero tendrá que testificar en calidad de imputado y gente cercana a Pedro Sánchez como José Luis Ábalos sigue en la cárcel, el precio de la vivienda en España sigue tocando máximos históricos. El incremento del 16% en el coste de la vivienda usada en nuestro país con respecto a 2025 demuestra que las políticas intervencionistas que ha llevado a cabo el Gobierno no han funcionado y eso lo siguen sufriendo los españoles.

Así que en abril de 2026 el precio del metro cuadrado está en 2.748 euros tras subir un 3,7% desde enero y un 1,5%. Y todo indica que el precio de la vivienda seguirá al alza durante este 2026. Por lo que respecta al alquiler, el aumento en el último año ha sido de un 5% hasta llegar a 15 euros el metro cuadrado, en otro registro histórico que afecta a millones de jóvenes que tienen serias dificultades para poder arrendar una habitación en las principales ciudades de España.

Gonzalo Bernardos y la vivienda en España

Y parece que los precios van a ir aún más al alza después de la última medida que ha tomado el Gobierno en materia de vivienda que, según Gonzalo Bernardos, va a subir aún más el precio de las casas en España. Esto se debe al nuevo Código Técnico de la Edificación que entrará en vigor en el Real Decreto 314/2006, y que tiene como objetivo adaptar la normativa española de construcción a las exigencias que impone la Unión Europea en lo que respecta a la sostenibilidad y eficiencia energética.

Esto quiere decir que las nuevas construcciones en España tendrán que cumplir con unos requisitos de eficiencia energética y esto conlleva unas obras de aclimatación que conllevan un coste. Gonzalo Bernardos ha estimado el aumento del precio de la vivienda en 18.000 euros, según ha manifestado en una entrevista concedida al podcast de Somrie Club.

#Edificación #ObraNueva #ViviendaEspaña #MercadoInmobiliario #CostesDeConstruccion ♬ sonido original – Somrie Club @club.somrie 🏗️ La posible modificación del Código Técnico de la Edificación podría encarecer la obra nueva. Los nuevos requisitos técnicos implican: ➖ mayores estándares constructivos ➖ incremento en costes de materiales ➖ aumento del coste por vivienda El sector estima que esto podría suponer miles de euros adicionales por unidad. Y cuando suben los costes de promoción, el precio final termina repercutiendo en el comprador. 🔵 Puedes ver el episodio completo en el canal 🔵 #CodigoTecnico

«El gobierno acaba de modificar el Código Técnico de la Edificación y va a hacer que cada piso cueste hacer 18.000 euros más», afirma Gonzalo Bernardos sobre esta nueva novedad que ha llegado a España en materia de vivienda.

«Es que yo no lo llego a entender. Si queremos que más gente compre obra nueva, pongámosles menos requisitos técnicos a los promotores: los básicos, evidentemente sí; los suplementarios, solo algunos, para que la obra nueva se abarate. Pues no, vamos a complicarlo más», afirmó el profesor de economía de la Universidad de Barcelona, que junto con el entrevistador concluye que «esos costes los acaba pagando el comprador final».