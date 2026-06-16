La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha reclamado este martes que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a través de la empresa pública de vivienda Casa 47 ,compre la casa para evitar el desahucio el próximo 24 de junio de una vecina madrileña de 87 años que lleva 70 años viviendo en su piso del barrio de Retiro.

Ahora un holding inmobiliario ha comprado el bloque de pisos donde se halla el suyo y pretende subirle el alquiler hasta un precio que ella no puede asumir, lo que ha derivado en la orden de desahucio.

Precisamente el lunes el Sindicato de Inquilinas hizo un escrache a la ministra de Vivienda durante un acto público por este asunto. Los representantes del colectivo social reprocharon a Rodríguez que no esté haciendo nada por paralizar el desahucio y la acusaron de «mentir» a los afectados y ofrecerles como solución «enviarles a la Policía».

En este contexto, Barbero ha reivindicado que el ministerio dirigido por Rodríguez intervenga porque, a su juicio, la solución «está en sus manos». En concreto, la portavoz ha propuesto que el Gobierno, a través de Casa 47, medie con Renta Corporación, empresa propietaria del piso de la vecina.

La diputada del grupo ha propuesto que su Gobierno negocie con Renta Corporación para comprar dicho piso y lo integre en el parque público, de modo que la vecina madrileña de 87 años pueda permanecer en su hogar.

Un alquiler asequible

La portavoz de Sumar ha planteado una alternativa adicional en caso de que la primera opción no prospere, que pasa por ofrecer a la anciana un alquiler asequible en una vivienda pública, como los pisos de la Seguridad Social.

Martínez Barbero ha remachado que existen múltiples caminos para resolver la situación de esta vecina. «Hay más de una solución posible», ha incidido Barbero, que ha insistido en pedir al Ministerio de Vivienda su compromiso con la vivienda y su «voluntad» de aplicar soluciones a la crisis.