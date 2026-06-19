Colas kilométricas en Decathlon por las zapatillas barefoot perfectas para el verano que cuestan 25 euros

Las zapatillas barefoot se han convertido en uno de los productos más buscados por aquellos que priorizan la comodidad durante el verano, y Decathlon ha dado en el clavo con un modelo que está despertando un enorme interés entre los usuarios. Se trata de los escarpines barefoot KOL, un calzado pensado para actividades acuáticas que cada vez más personas utilizan también para pasear por la playa, caminar por paseos marítimos o disfrutar de escapadas al aire libre.

Su principal atractivo está en el precio, pues cuestan solo 24,99 euros, una cifra muy inferior a la de muchas zapatillas barefoot que se venden actualmente en el mercado y que pueden superar fácilmente los 80 o incluso los 100 euros. El auge de este tipo de calzado no es casualidad, y es que cada vez son más las personas que buscan modelos de zapatillas que permitan una sensación más natural al caminar y que respeten mejor la forma del pie. Estos escarpines de Decathlon destacan por contar con una puntera amplia que deja espacio para mover los dedos con libertad y una suela fina y flexible que favorece una pisada más cercana a la que tendríamos si camináramos descalzos.

Estas características son precisamente algunas de las más valoradas por los seguidores de la filosofía barefoot, que apuesta por reducir al máximo las interferencias entre el pie y el suelo. Además de su diseño minimalista, otro de los aspectos que más está llamando la atención es su ligereza. Son fáciles de transportar en una mochila o una maleta y apenas ocupan espacio, algo especialmente útil en vacaciones. También están preparados para utilizarse dentro y fuera del agua, ya que incorporan materiales que secan rápidamente y una suela que ayuda a mejorar el agarre en superficies húmedas.

Los escarpines barefoot de Decathlon

La popularidad de este tipo de zapatillas también coincide con el crecimiento que está experimentando el mercado barefoot en España y en buena parte de Europa. Lo que hace apenas unos años era una tendencia minoritaria se ha convertido en una categoría cada vez más visible en tiendas deportivas y especializadas. Sin embargo, uno de los principales obstáculos para los que quieren iniciarse en este tipo de calzado sigue siendo el precio. Por eso, la propuesta de Decathlon ha conseguido captar la atención de numerosos usuarios que buscan probar este calzado sin realizar un desembolso importante.

Aunque no sustituyen a unas zapatillas diseñadas específicamente para correr o realizar actividades de alta intensidad, sí se presentan como una opción cómoda para caminar, disfrutar de la playa o moverse por zonas húmedas con mayor seguridad. Con las vacaciones a la vuelta de la esquina y las altas temperaturas ya instaladas en gran parte del país, todo indica que estos escarpines barefoot van a ser uno de los productos estrella de la temporada. Por menos de 25 euros, Decathlon ha conseguido convertir un sencillo calzado acuático en uno de los artículos más demandados.