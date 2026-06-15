Decathlon tira la casa por la ventana con una rebaja nunca antes vista en el artículo más buscado para el verano

Decathlon ha vuelto a sorprender este verano con una de esas rebajas que no pasan desapercibidas, sobre todo entre los que ya están pensando en escapadas a la playa, al río o a algún embalse cercano. La cadena deportiva francesa ha bajado el precio de uno de sus productos estrella de la temporada, un kayak inflable que se ha convertido en uno de los más buscados por aquellos quieren disfrutar del agua sin gastar demasiado.

Se trata del kayak inflable Virtufit para 2-3 personas en color turquesa, un modelo pensado para pasar un buen rato en el agua con pareja, familia o amigos. Es inflable, así que no hace falta tener un coche grande ni espacio en casa para guardarlo. Cuando está deshinchado, se guarda en una bolsa de transporte que viene incluida y que se puede llevar fácilmente en el maletero. En pocos minutos se infla y está listo para salir a remar y además incluye asientos que ayudan a ir más cómodos durante el paseo, algo que se agradece cuando se pasa un rato largo en el agua.

La bajada de precio ha llamado bastante la atención porque no es habitual ver descuentos tan fuertes en un producto que suele tener tanta demanda en verano. Con el calor cada vez más gente busca planes diferentes al típico día de playa y este tipo de kayaks se han puesto muy de moda precisamente por eso, porque permiten moverse por el agua con tranquilidad, sin necesidad de experiencia previa ni de material complicado.

Decathlon rebaja este kayak

En cuanto a la oferta, el cambio es bastante claro. El kayak ha pasado de costar 299,00 euros a quedarse en 199,00€, lo que supone un descuento de 100 euros respecto a su precio original. No es un detalle menor, porque hablamos de una rebaja importante en un artículo muy buscado justo en plena temporada alta. Este tipo de bajadas suele ser lo que hace que mucha gente se decida a dar el paso y hacerse con él, sobre todo pensando en las vacaciones.

Otro factor importante es que está pensado para que puedan usarlo varias personas a la vez. Esto lo convierte en una opción muy habitual para familias con niños o grupos de amigos que quieren hacer algo distinto durante el verano. No hace falta ser experto ni tener técnica, simplemente ganas de remar y de pasar un rato agradable en el agua.