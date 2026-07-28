Zinedine Zidane se convierte en nuevo seleccionador de Francia hasta 2030

Zinedine Zidane ya es nuevo seleccionador de Francia. Después de años de espera y negociaciones, el ex jugador regresa a los banquillos cinco años después de haber dejado el banquillo del Real Madrid. Un nuevo ciclo después de la marcha de Didier Deschamps tras el Mundial 2026 después de 14 años en el cargo.

Llevaba desde verano de 2021 sin coger ningún proyecto y rechazando ofertas de otros clubes para coger el testigo y dirigir a su país. Una decisión que tomó a raíz de la promesa que Philippe Diallo, presidente de la Federación (FFF) que le hizo de ser el que asumiera el cargo de seleccionador, pero no tendrá una tarea para nada sencilla. Lo hace después de que Deschamps cierre su etapa ganando el Mundial 2018 y la Liga de Naciones 2021. También quedó subcampeón en la Eurocopa de 2016 y en el Mundial de 2022.

De esta forma tendrá que dirigir un vestuario plagado de estrellas como Mbappé, Olise, Dembélé y muchos más de carácter fuerte y con la obligación de ganar títulos. Una responsabilidad que ya demostró en el pasado cuando dirigió al Real Madrid, con el que ganó las famosas tres Champions consecutivas. Allí también ganó dos Ligas, dos Supercopas de España, dos Supercopas de Europa, dos Mundialitos.

Zidane ya tiene fecha de debut con Francia

Zidane debutará el próximo 25 de septiembre en la primera jornada de la Liga de Naciones ante Turquía y tres días después contra Bélgica, correspondiente al primer parón de la temporada. Ya en octubre se mediría ante Italia y de nuevo contra los diablos.

En Francia es toda una leyenda y admirado por los jugadores. Hay que recordar que ganó como jugador el Mundial de 1998 y la Eurocopa del 2000, además del Balón de Oro en 1998 entre medias. Su última aparición con Francia fue en la final del Mundial en 2006 con aquel famoso cabezazo a Materazzi que supuso su expulsión; terminaría perdiendo contra Italia en la tanda de penaltis. 20 años después, Zidane regresa a su selección, pero esta vez como seleccionador.