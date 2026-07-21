Zidane ya sabe lo que le espera: los episodios que recrudecieron la concentración de Francia en el Mundial

Todo apunta a lo mismo, al menos por ahora. Zinedine Zidane será el próximo entrenador de la selección francesa una vez que haya terminado para Francia el Mundial 2026 y Didier Deschamps pondrá punto y final a una etapa de 14 años al frente del combinado nacional. Pero la llegada de Zizou a la selección francesa será de todo menos tranquila. Francia fue un polvorín en este Mundial y el ex entrenador madridista debe tomar nota de todo lo que le espera.

En Francia han trascendido los numerosos episodios de tensión que recrudecieron la concentración de la selección gala entre Didier Deschamps y el vestuario por un lado, y la Federación Francesa (FFF) por otro. Desde el arranque de la competición, hasta incidentes en cada fase del Mundial, Francia fue un polvorín que estaba por estallar, con tensiones entre la cúpula federativa y el vestuario de Deschamps.

Todo comienza, de hecho, antes del primer partido mundialista. Philippe Diallo, presidente de la FFF, afirmó en una entrevista que él ya conocía «el nombre del futuro seleccionador», una afirmación que sentó como una patada en el estómago al cuerpo técnico francés, especialmente a Didier Deschamps.

Diallo tuvo que rectificar, más bien matizar, unas palabras que significaron el primer incendio de la selección francesa, aún con el Mundial por empezar. Este vino a decir que sus manifestaciones no tuvieron ninguna «mala intención», aunque fue una justificación pobre que generó ya una brecha sustancial entre el cuerpo técnico y los dirigentes.

Y es que la Federación ha sido uno de los motores del malestar de la selección francesa, tanto el cuerpo técnico como también con los jugadores. Kylian Mbappé, como capitán y defensor de los derechos de sus compañeros como conjunto, tuvo varios enfrentamientos con los dirigentes de la Federación francesa. Uno de ellos tuvo que ver con las altas temperaturas que se registraron durante la concentración previa y durante el Mundial. El delantero reclamó tratamientos de crioterapia, negociándolos y consiguiéndolos.

Pero hay más. La FFF organizó el viaje previo a la disputa del partido ante Noruega de fase de grupos, con viaje en business para 13 miembros del Comité por el que pagaron 120.000 euros, según el rotativo francés. En este había asientos vacíos que podrían haber sido para familiares de los jugadores. Además, ya en el hotel en el que pernoctaron, el mismo entre miembros federativos y familiares, estos tenían asignados menús diferentes para comer, siendo de mejor calidad los de la Federación.

Otro tema delicado fue el de las primas y el número de entradas que había destinado para cada jugador y sus más allegados. «Presidente, este es su primer Mundial; para mí, el tercero. ¿De verdad se piensa que unos octavos o unos cuartos de final no tienen valor?», son palabras textuales que recoge L’Equipe de Mbappé a Diallo, negociando las primas, ya que el presidente pretendía pagar solamente las primas a partir de semifinales, cuando siempre fue a partir de octavos. Las negociaciones con Mbappé al frente finalizaron con triunfos por ambos lados, aumentó las primas y consiguió más entradas para familiares.

Hubo un «clima irrespirable» a nivel interno, a esto se refirió Didier Deschamps en su última comparecencia pública como seleccionador francés, dejando claro el polvorón existente con la FFF, la misma a la que accederá –previsiblemente a partir del 1 de septiembre– Zinedine Zidane si no cambia nada. Debería ir preparándose.